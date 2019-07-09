Kadının özgür olduğu yerde gericiliğe geçit yoktur

Berkay Sağol

Menemen Belediyesi, katılımcı ve halkçı yönetim anlayışıyla projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan kadınlara destek sağlama amacıyla faaliyet gösterecek olan ‘Kadın Danışma Merkezi ve Çocuk Oyun Evi’nin açılışı Belediye Başkanı Serdar Aksoy tarafından gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesaj göndererek Serdar Aksoy’u tebrik etti. Kılıçdaroğlu gönderdiği mesajda “Psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan her türlü ayrımcılığa maruz kalan kadınların eşit yaşam şartlarına sahip olmaları tüm belediyelerimizin öncelikli görevi olmalıdır.Bu merkezin kadına yönelik tüm şiddetin ve eşitsizliğin önüne geçilmesi boynumuzun borcudur” dedi.

“KADIN BİR ŞEHİRDE ÖZGÜRSE O KENT ÖZGÜRDÜR”

Mazbatayı aldıktan sonra Menemenliye dokunma anlamında girişimlerde bulunduklarını belirten Serdar Aksoy, “Kadın Danışma Merkezi ve Çocuk Oyun Evi’nin ilkini burada açıyoruz. Hemen akabinde Gölpark’ta Kadın Dayanışma merkezi ile Gençlik Dayanışma Merkezimiz geliyor. Geçmişte uzun zamandır atıl bir şekilde duran öğretmen evimiz vardı bilirsiniz. Öğretmen evimizi atıl bir şekilde bırakmaktan artık Menemen’in zarar gördüğünü ve sıkıntı yaşadığını gördük. Ve Menemen’de öğretmen evimizi biz kreş yapmak için projemize başladık. Burada da 4 katlı bir kreşimiz olacak” şeklinde konuştu.

Adaylığının en başından beri kadınların özgürlüğünün önemine vurgu yaptığını söyleyen Aksoy, “Kadın özgürleştikçe erkek özgür olacaktır dedik. Kadın özgür değilse erkek özgür değildir. Kadın sokakta ise, yüksek sesle gülebiliyorsa, kadın bir şehirde özgürse o kent özgür bir kenttir. İşte menemende uzun zamandır yapılmayan bu hizmetleri arka arkaya yapacağız. Tek amacımız var Atatürk ilke ve devrimlerine uygun olarak kadının sokakta var olmasını sağlamaktır. Eğitimin ve sosyal hayatın içerisinde var olmasını sağlamaktır. Siyasetin içerisinde de var olmasını sağlamaktır. Kadının özgür olup ayaklarının üzerinde durduğu yerde gericiliğe geçit yoktur” ifadelerini kullandı.

“ASIL ZAFER ATATÜRK RESMİNİN ASILMASIDIR”

23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili de konuşan Aksoy, “Her şey çok güzel olacak derken biliyorsunuz ki 23 Haziran’da güzelliklerden birisini yaşadık. O seçim sonuçlarının en güzel tarafı da neydi biliyor musunuz? Makam koltuğunun arkasına Atatürk’ün resmi asıldı ya işte o bir zaferdir. Birilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı tepkisi ve alerjisi olabilir. O alerjileri biraz daha perçinlenecek. Bugün Menemen Belediyesi’nin içerisinde Belediye Başkanının resmi yok. Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi var. Çünkü gerçek sahibi o” diye konuştu.

“EŞİT HAKLARA SAHİP OLARAK YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Etkinlikte konuşan Türk Kadınlar Birliği Menemen Şube Başkanı Müesser Kırımlı, “Ülkemizde kadınlarımız sürekli artış gösteren psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete sevdiklerinden, aile bireylerinden, işverenlerinden ya da çok sevdiğini söyleyen hasta ruhlu kişiler tarafından şiddete maruz kalıyorlar. 2019 yılının ilk 6 ayında 2214 kadın öldürüldü. Türk kadını birçok ülkeden çok daha önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde seçme seçilme ve insanca yaşama haklarına kavuşmuştur. Biz Türk kadınları kurtuluş savaşında nasıl omuz omuza savaştıysak bugün de yine omuz omuza olmak ve eşit haklara sahip olarak yaşamak istiyoruz. Erkeklerimizden ne bir adım ileride ne bir adım geri olmak istiyoruz. Menemenli kadınlarımızın ve çocuklarımızın emin ellerde ve geleceğe umutla bakacakları Menemen Belediye Başkanımızın çok kısa bir sürede bunu gerçekleştirdiği için Sayın Serdar Aksoy’a ve değerli eşine teşekkür ediyorum. Temennim bir tek kadınımız bile şiddetin tek bir türüne bile rastlamasın. Emeği geçen herkese burada şükranla ve minnetle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.