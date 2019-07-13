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13.07.2019
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Kadınlar daha cesaretli!

Artvin Cerattepe direnişinden Nur Neşe Karahan: Kadınlar çevre mücadelesinde daha cesaretli. Yaşam alanlarımızı korumamız lazım her şeyden önce. 94 yılından beri Artvin’de mücadele ediyorum. İki tane çocuğum var, onların geleceği için bu mücadeleyi bırakamazdım

Havva Gümüşkaya Havva Gümüşkaya

Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda endemik bitki türlerinin yer aldığı Cerattepe mevkiinde, bakır madeni kurulması için proje geliştirildi. Artvin halkı da tek yaşam alanları olan Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı çevre mücadelesi başlattı.

Nur Neşe Karahan

Mücadelenin ön saflarında ise yine kadınlar vardı. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Artvin Cerrattepe’de 25 yıldır devam eden madencilere karşı verdikleri çevre mücadelesini şöyle anlatıyor:

“Toplumsal ve yaşamsal bir durum çevre mücadelesi ama kadınlar çevre mücadelesinde daha cesaretli. Yaşam alanlarımızı korumamız lazım her şeyden önce. 94 yılından beri Artvin’de mücadele ediyorum. İki tane çocuğum var ve onların geleceği için bu mücadeleyi bırakamazdım. Benim en temel ilkem onların yaşam alanlarını korumak. Bizler çocuklarımız için iyi mesleği olsun diye çalışmalıyız ama yaşam alanlarını da korumalıyız. Kendinizden, çocuklarınızdan ve yaşamınızdan vazgeçebilirseniz bu mücadeleden vazgeçersiniz. Artık çocuklar bile farkında; ‘başka bir dünya yok’ diyor.”

Cesarete sezgi ve yaratıcılık ekleniyor

Sinop Gerze’de kurulması planlanan termik santrala karşı yaptıkları mücadele deneyimlerini ve kadınların direnişteki yerini anlatan Yeşil Gerze Çevre Platformu’ndan Şengül Çalışkan Şahin ise kadınların direnişi nasıl sahiplendiklerini anlatırken özetle şunları kaydetti: “Meydan okuyan sabırlarıyla ve inanılmaz enerjileri ile bizim mücadelemizde kadınlar hep ön plandaydı. Kadın huzursuz olduysa çoluğunun çocuğunun geleceğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmadan gündelik hayatına devam etmesi zor. Kadınlar önce yaşam dediler. Önce çocuklarımızın geleceği diyerek kol kanat gerdiler sahip çıktılar bu mücadeleye. Bizim mücadelemizin en akılda kalıcı kısmı panzerlerin önüne yatan kadınların gizli silahlarının ortaya çıkmasıydı; yani cesaretlerine sezgi ve yaratıcılıklarının eklenmesiydi.Sözcülerin, görünen yüzlerin hep erkek olduğu bir toplumda Gerze’deki kadınlar, organizasyonda ve sokağa dökülmede itici bir güç oldu. Adaletsizlikle karşılaşan ve buna karşı çıkacak cesareti gösteren kadınlar çok önemli ve etkili oluyor”

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