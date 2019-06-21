Kadınlar Dünya Kupası’nda grup aşaması tamamlandı: Favoriler fire vermedi

2019 Dünya Kupası’nda grup aşaması önceki gün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Eleme maçları ise bugün oynanacak Almanya-Nijerya maçıyla başlayacak. Kalan 16 takımın şampiyonluk için kıyasıya mücadele vereceği turnuvada grup aşamasında yaşananları biraz daha detaylı inceleyelim:

A GRUBU: Ev sahibinden fire yok

Turnuvanın da favorilerinden olan Fransa, grup aşamasında üçte üç yaparak adını son 16’ya yazdırdı. Maviler, oynadığı futbolla eleme turları için ümit verirken, 3 maçta kalelerinde sadece bir gol görmeleri ne kadar sağlam bir savunma hattına sahip olduklarını ispatladı. Yaşanan kriz nedeniyle turnuvaya Ada Hegerberg’den yoksun gelen Norveç ise Fransa’ya kaybettiği maç hariç grupta pek fazla zorlanmadı. Ancak en büyük yıldızından yoksun olan Kuzey Avrupa ekibinin ilerleyen turlarda işi bir hayli zor olacak.

B GRUBU: Almanya dolu dizgin

Kadın futbolunun en iddialı ekiplerinden Almanya grubunu domine etti. 3’te 3 yaparak ve gol yemeden lider olarak gruptan çıkan Panzerler, katı savunması ve oyun disipliniyle dikkat çekiyor. Gruptan çıkan diğer iki ekip İspanya ve Çin’in ise eleme aşamalarında işleri bir hayli zor.

C GRUBU: Denge bozulmadı, Çizme lider çıktı

Turnuvaya ilk kez katılan Jamaika hariç güç dengelerinin oldukça yakın olduğu grupta İtalya, Avustralya ve Brezilya 6 puan toplayarak adlarını bir üst tura yazdırdı. Averajla liderliğe uzanan İtalya olurken, Avustralya ve Brezilya da oynadıkları futbolla ilerleyen aşamada kolay lokma olmayacaklarının mesajını verdi.

D GRUBU: İngiltere zorlanmadan turladı

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla kadın futbolunun en iddialı takımlarından birine dönüşen İngiltere, grubunda oynadığı üç maçı da kazanarak adını son 16’ya yazdırdı. Turnuvanın iddialı ekiplerinden olan İngilizlerin şampiyonluk şansı azımsanmayacak kadar büyük.

E GRUBU: Hollanda, Kanada’yı geçti

E Grubu’nda turnuvanın favori ekiplerinden ikisi Hollanda ve Kanada karşı karşıya geldi. Kanada’yı mağlup etmeyi başaran Portakallar, hem eleme turları öncesi diğer rakiplerine mesaj verdi hem de nispeten zayıf bir ekip olan Japonya ile eşleşti. İkinci olan Kanada ise İsveç gibi zorlu bir rakiple mücadele edecek ve işleri bir hayli zor olacak.

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F GRUBU: ABD mesaj verdi

Kadın futbol tarihinin en başarılı ülkelerinden olan ABD, grup aşamasında diğer rakiplerine önemli bir mesaj verdi. Turnuvanın en zayıf ekipleri arasında yer alan Tayland’ı 13-0 yenen ABD, bir diğer İsveç’i mağlup ederek ve 18 gol atarak lider olarak gruptan çıktı. Attıkları 18 gole karşın kalelerinde gol görmeyen ABD turnuvanın şu ana kadarki en formda ekiplerinden biri.

Son 16 turu eşleşmeleri

Yarın

18.30 Almanya-Nijerya

22.00 Norveç-Avustralya

23 Haziran Pazar

18.30 İngiltere-Kamerun

22.00 Fransa-Brezilya



24 Haziran Pazartesi

18.30 İspanya-ABD

22.00 İsveç-Kanada



25 Haziran Salı

18.30 İtalya-Çin

22.00 Hollanda-Japonya







