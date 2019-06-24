Kadınlar ile çocuklar da kaçak ocaklarda çalışıyor!

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kaçak maden ocaklarında yaşanan iş cinayetlerini TBMM gündemine taşıdı. Konuyla ilgili meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep eden CHP’li Demirtaş, aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na da soru önergesi verdi.

Verdiği önergede işsizliğin çok artması nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan insanların çareyi kaçak maden ocaklarında çalışmakta bulduğunu belirten Demirtaş, “İşsizlikten kaynaklanan çaresizlik o kadar büyük boyutlara ulaşmıştır ki, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için kadınlar, daha reşit olmamış 15-16 yaşındaki çocuklar dahi kaçak maden ocaklarında çalışıyor” dedi.

BİN 500 İŞÇİ RİSK ALTINDA

Kaçak ocaklarda yaşanan iş cinayetlerinin gizlenmeye çalışıldığını kaydeden CHP’li vekil, “Kaçak ocaklarda özellikle bir ölümlü iş kazası meydana geldiğinde, sanki başka bir sebepten ölüm meydana gelmiş gibi bildirimde bulunulmaya çalışılıyor. Ocaklar kaçak olduğu için işçiler de kayıt dışı çalışıyor. Bu işçilerin emeklilik gibi bir hakları olamıyor, ayrıca ölüm ya da yaralanma hallerinde geride kalan aileleri de tazminat alamıyor” ifadelerini kullandı.

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Sayıştay raporuna göre 1992-2017 yılları arasında iş cinayeti sonucu yaşamını yitiren 266 işçinin 129’unun kaçak ocaklarda çalıştığını belirten Demirtaş, şu bilgileri de verdi: “Genel Maden-İş Sendikası’na göre Zonguldak’ta son 5 yıl içinde ocaklarda yaşanan iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 83 maden işçisinin 29’u kaçak ocaklarda çalışıyordu. 2018’de hayatını kaybeden 9 maden işçinin hepsi kaçak ocaklarda çalışıyordu. Kaçak ocak sayısı yıldan yıla artıyor, kaçak ocaklarda çalışan işçi sayının bin 500’ü bulduğu ifade ediliyor.”

MÜHÜR ÇÖZÜM DEĞİL

CHP’li Demirtaş, “Kaçak ocakları mühürlemenin ya da ocak ağızlarını patlatmanın bir çözüm olmadığı ortada. Öncelikle vatandaşlarımızı kaçak ocaklarda çalışmaya iten temel sebepleri ortadan kaldırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.