Kadınlar öldürülüyor, devlet seyrediyor

Kadına yönelik şiddet artıyor ama rakamlar devletin kadınları korumadığını gösteriyor. Jandarma Genel Komutanlığı’nın görev alanında son üç ayda 10 bin 606 kadın hakkında şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Bu kadınların 45’i kadın sığınağına gönderilirken 2 bin 216 kadın hakkında koruma tedbiri kararı alındı

İsmail Arı

Şiddete maruz bırakılan kadın ve suça sürüklenen çocuk sayısı hızla artıyor. Jandarma Genel Komutanlığı’nın görev yaptığı alanda, 10 bin 606 kadın hakkında şiddete maruz bırakıldığı gerekçesiyle, 11 bin 600 çocuk hakkında da “çocuk suçları” kapsamında işlem yapıldı.

Son üç ayda şiddete maruz bırakıldığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kadın sayısı bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 30 arttı. Nisan ayında mağdur olan kadın sayısı 3 bin 172 iken Haziran ayında bu rakam 4 bin 124’e yükseldi.

İşlem yapılan mağdur kadın sayısındaki artışa karşın hakkında koruma tedbiri kararı verilen kadın sayısı düştü. Nisan ayı verilerine 717 olarak kaydedilen “koruma tedbir tedbiri verilen kadın” sayısı Haziran’da 535’e düştü.

ÇOCUKLAR SUÇA SÜRÜKLENDİ

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, “çocuk suçları” kapsamında işlem yapılan çocuk sayısı ise 11 bin 616 bin oldu. Son üç ay içinde bile suça sürüklenen çocuk sayısı arttı. Nisan ayında 3 bin 12 olan rakam Haziran ayında yüzde 47’lik artışla 4 bin 933’e çıktı.

AKP KADINI YAŞAMDAN SOYUTLUYOR

BirGün’e konuşan CHP Kadın ve Çocuk Hakları İnceleme ve İzleme Komisyonu Üyesi Candan Yüceer, “AKP kadını toplumsal yaşamdan soyutluyor. Kadınlar can tehdidi altında. Pembe otobüs ve kadın üniversitesi gibi uygulamalar kadın erkek eşitliği ile alakalı yasaların tam tersi uygulamalardır. AKP kadın ve çocuk konusunda yalpalamıştır. Kadınları ikinci sınıf gören bir zihniyete sahipler” dedi.

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EMNİYET RAKAMLARI AÇIKLAMIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı’nın verileri kamuoyuna açıklamadığını belirten Yüceer, “Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk alanına baktığımızda sadece kırsalda görevli. Şehirlerde rakamlar çok daha büyük ama rakamlar emniyet tarafından açıklanmıyor. İktidar kadın ve çocukların yaşadıklarını görmezden geliyor. Bu duruma karşın sadece gündelik çözümler üretmeye çalışılıyor. Kalıcı çözüm atmak için adım atılmıyor” ifadelerini kullandı.

TABLO KARANLIK

Kadın cinayetlerine ilişkin veriler, AKP dönemindeki karanlık tabloyu gözler önüne serdi. Buna göre, 2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken 2017 yılında bu sayı 409 oldu. 2018 yılının sekiz ayında da en az 284 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 2003 yılından 2017 yılına kadar kadın cinayetlerindeki artış yüzde 392 olarak gerçekleşti. 1 Ocak 2016 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bin 21 kadın katledildi.