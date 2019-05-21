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22.05.2019
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Kadınlardan uyuşturucuya karşı yol kapatma eylemi

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Başakşehir’in Altınşehir Mahallesi’nde kadınlar, yol kapatma eylemi yaptı. Kadınlar, uyuşturucu satıcıları nedeniyle çocuklarını parka dahi yollayamadıklarını söyledi.

Altınşehir Mahallesi Duygunay Sokak ile eski İstanbul Caddesi kesişiminde bulunan taş köprü yolunu bir ip yardımıyla kesen kadınlar, bir süre eylem yaptı. Yolun kesilmesiyle birlikte trafik oluştu. Yolda bekleyen araçların sürücüleriyle, eylemi gerçekleştiren kadınlar arasında tartışmalar yaşandı. Kadınlar, 10 dakika süren eylemin ardından ipi çözerek yolu açtı.

“BURADA UYUŞTURUCU SATIYORLAR, UYUYAMIYORUZ”

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Mahalle sakini Saadet Benli, “Çocukları okula götürüyoruz. Köprünün başında 4-5 tane uyuşturucu satıcısı. Çocukların telefonunu alıyorlar. Biz ‘yapmayın etmeyin’ diyoruz. ‘Bak geçen gün attığımız ceset gibi sizi de atarız’ diyorlar. Korkuyoruz. Ekmek peynir gibi uyuşturucu satıyorlar. Vereyim isterseniz parayı, hangi çocuğu gönderirseniz gönderin, uyuşturucuyu alsın gelsin. Bıktık. Bu kadar olmaz. Bugün eylem yaptık çünkü burada uyuşturucu satıyorlar, sabaha kadar uyuyamıyoruz, evimize giriyorlar. Hırsızlardan yatamıyoruz. Çocuklarımızı okula, parka gönderemiyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ”

Nafiye Aslan ise, “İşten geliyordum. Saat akşam 21.00’de. Bu köprünün önünde iki kişi önüme geldi. ‘Abla bize para ver’ dediler. Kafaları güzel, içmişler. 20 lira verdim. Eve gidene kadar kalbim yerinden attı. Derede adam öldürdüler, kenara attılar. Can güvenliğimiz yok. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Eroin esrar satıyorlar” diye konuştu.

İrem Deniz ise, “Buralar gayet temizdi. Şimdi nasıl bu hale geldi bilmiyoruz. Bizim çocuklarımız burada pislik içinde yaşamak zorunda mı? Hiç kimsenin çocuğu burada büyümek istemez. Eğer biraz vicdanları varsa, şu dereye bir baksınlar, kendi çocukları acaba durabilir miydi?” ifadelerini kullandı.

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