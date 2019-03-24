Kadınların söz sahibi olduğu bir Beyoğlu…

Dilan Esen

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın seçim çalışmalarında kadınların kolektif çabaları dikkat çekici şekilde öne çıkıyor. Seçim çalışmaları hakkında BirGün’e bilgi veren Belediye Meclis Üyesi Adayı Leyla Koç Üzüm seçim sürecinin en çok çalışan kesimini kadınların oluşturduğunun altını çizdi.



‘Kazanlarımız dert kaynıyor’



Mahalleli kadınların kendilerini çok sıcak karşıladığını ve aynı sorunları yaşadıklarını belirten Üzüm, “Çözümünü de birlikte üretebileceğimiz duygusunu karşılıklı birbirimize geçirdik. Buradan ortak bir sonuç çıktı ortaya, hemen hemen tüm kadınların dile getirdikleri sorun aynıydı; hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı… Esas olarak çıkan soru da ‘Her gün mucize yaratarak o mutfakta aş pişiriyoruz. Mutfaklarımızı nasıl döndürüyoruz?’ oldu. Biz Beyoğlu’nu aldığımızda, belli mahallelerde, mahallenin kadınlarıyla ortak yoksulluğa, işsizliğe ve pahalılığa dikkat çeken, krizi teşhir eden çalışmalar yapacağız. Mahalleli kadınlar pazardan boş poşetlerle döndüklerini ifade ediyorlar ve ‘Bu kazan nasıl kaynayacak? Mutfaklarımız yanıyor, kazanlarımızda dert kaynıyor’ diyorlar ” ifadelerini kullandı.



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Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri ‘Ortak Mutfak’ etkinliğiyle birlikte kadın dayanışmasıyla Beyoğlu’nu kadınların emeğini de görünür kılan kadın kooperatifleri oluşturacaklarını açıklayan Üzüm, “Burada birlikte ortak mutfaklar ve ortak alanlar oluşturarak kadınların bir anlamda sosyalleşmesini evlerden çıkmasını da sağlayacak, beraber üretip beraber tüketeceğimiz alanları yaratacağız.” dedi.



Üzüm konuşmasının devamında şunları söyledi: Bu etkinlikte, hepimizin ortak bir kazanda ortak tuzumuzun olduğu tarhana çorbası kaynattık ve çorbayı beraber içtik.

Bu ortaklıkla, bu dayanışmayla güçlendirirsek; mahallelerimizi, evlerimizi ve esas olan kendi dünyamıza bir neşe gelebileceğini, bu dayanışmanın gücünün hepimizi sarabileceğini de göstermiş olduk”



Kadınlar yönetimin parçası olacak



Üzüm, Beyoğlu Belediyesi’ni aldıkları takdirde hem çalışan hem de eve hapsedilmiş kadınlar için başka bir hayatın mümkün olduğunu göstermek istediklerini belirtti. Üzüm, “Çünkü kadınların sorununu ancak cinsiyet ayrımını yapmayanlar, temsiliyeti ve eşitliği sağlayanlar çözüme ulaştırabilir, yani biz yapabiliriz” ifadelerini kullandı.



Bütün bunları mahalle ve kadın meclisleriyle birlikte yapacaklarını belirten Üzüm, “ Öncelikle acil olan 17 mahallede kolay nitelikli ulaşılabilir, uzman öğretmenlerin olduğu kreşler açacağız. Gündüz bakım evleri, etüt merkezleri, engelli bakım evleri olacak. Böylece kadınlar sosyal hayata katılabilecekler. Bu alanlar da eğitim kursları açacağız. Kadın emeğini görünür hale getireceğiz. Kadınların özgürleşmesi için tüm Beyoğlu’nun sokaklarını aydınlatacağız. Şiddete, cinsel şiddete maruz bırakılan ve kendini tehdit altında hisseden kadınlar için de kadın sığınağı açacağız” dedi.