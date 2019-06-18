Kadınların talebi var: Anneler işe çocuklar kreşe

Çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin, en genel ifadesiyle kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kadın istihdamının artırılması bakımından büyük önem taşıdığı gibi ülkedeki kadınların başlıca taleplerinden birini oluşturuyor.

Ülkede sunulan kurumsal çocuk bakım hizmetleri yetersiz kalıyor. Bu durum, hem çocukların bu hizmete erişimlerini engellerken, hem de kadınların istihdam dâhil tüm sosyal yaşama katılımını son derece zorlaştırıyor. Kurum temelli çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması özellikle kadınlar ve çocuklar açısından hayati önem taşıyor. Bu eksikliğin giderilmesinde ise, yerel yönetimler tarafından açılacak kreşlerin önemli olduğu düşünülüyor.

İstanbul’da çocuk bakım ve eğitim hizmeti sunan 3 bin 161 kurum bulunuyor. İçinde yerel yönetim kreşlerinin de yer aldığı MEB’e bağlı olmayan resmi kurum sayısı ise ülke genelinde 748 iken, İstanbul’da 110. Sadece 4 bin 528 çocuk bu kreşlerden faydalanabiliyor. Yani bu kurumların çoğunluğu İstanbul’da olmasına rağmen ihtiyacı karşılayacak sayıda değil.

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Kreş sayısı düşüyor

İktidar, kamu kurumları ve yerel yönetimlerdeki kreş ve gündüz bakım evlerini ya kapatıyor ya da ihaleye çıkararak özelleştirmeye çalışıyor.

2004’te 497 olan kamu kreş sayısı,

• 2015’te 121’e,

• 2016’da ise 56’ya düştü.

Özel kreşler ise her yıl katlanarak artmaya devam ediyor. 2017 verilerine göre ülke genelinde 2 bin 190 özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulübü bulunuyor.

Ücretsiz olmalı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü, uzun yıllardır her mahalleye bir kreş olması gerektiğini savunduklarını kaydetti. Güllü, çocuğu olan kadınlar için ücretsiz kreşin gerekliliğine dikkat çekerek, “Her mahalleye bir kreş çok önemsediğimiz bir konu. Mahalle kreşlerinin yanında bir psikoloğun da var olması gerekir. Bu sadece çalışan kadın için değil evinde iş yapan ve ev kadınları için oldukça önemli. İsteğimiz şey bu kreşlerin ücretsiz hale getirilmesi, yerel politikalarda yerini alması ve bu sayede hükümetin kadın politikalarını etkilemesi. Böylelikle kadının sosyal ve çalışma yaşamına önemli bir katkısı olacak” dedi.

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Her mahalleye bir kreş

Kadınlar;

•İşyerlerinde kreş açılabilmesi için ‘en az 150 kadın işçi çalışması’ gerektiğini söyleyen yönetmeliğin değiştirilmesini,

•Her mahallede ve her işyerinde kreşler olmasını,

•Kreşlerin kolay ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli ve özellikle vardiyalı çalışanların çocukları için 24 saat açık olmasını,

•Yerel yönetimlerin kreş açması için yasada gerekli değişikliklerin yapılmasını, bu yasaların kâğıt üstünde kalmaması için bir an önce harekete geçilmesini,

•Kreşlerin denetiminin yapılmasını ve nitelikli olmasını istiyor.