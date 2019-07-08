Kadro isteyenlere mülakat tehdidi!

İktidarın, ‘istenmeyeni eleme aracı’ olarak kullandığı mülakat sistemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın kadro isteyen Sanat Tarihi mezunlarına verdiği yanıt ile bir kez daha tartışmaya açıldı.

Çam, kadro isteyen Sanat Tarihi mezunlarının seslerini duyurabilmek için Twitter üzerinden attığı mesajları, “Tweet atarak kadro gelmez. Sürekli tweet atanların ismi mülakat komisyonunda önümüze gelirse diğerlerine göre eksi puanla yarışmaya girerler” şeklinde yanıtladı. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çam’ın tehdit içeren cümlelerine tepki göstererek, “Haklı bir talebin suç sayıldığı ülkede demokrasiden söz edilemez” dedi.

YALNIZCA BİR KİŞİ ATANDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atamalarında yok sayılan Sanat Tarihi mezunları, seslerini duyurabilmek amacıyla sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Bakanlığın 2018 yılında gerçekleştirdiği 25 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında sanat tarihçilerine yalnızca bir kontenjan verildiğini anımsatan mezunlar, 2019 yılındaki öğretmen alımlarında da Sanat Tarihi’ne yine yalnızca bir kadro verilmesine tepki gösterdi. Bölümün, her yıl 2 bine yakın mezun verdiğini belirten sanat tarihçileri, kontenjan artırımı talebiyle başlattıkları kampanya nedeniyle mülakat ile tehdit edildi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Sosyal medyadan sanat tarihçilerine yanıt veren Çam, “Boş işlere vakit ayırarak, sosyal medyada sağa sola yazarak devlete memur olunmaz. Şayet sürekli tweet atanların ismi önümüze mülakat komisyonuna gelirse diğerlerine göre eksi puanla yarışmaya girerler” ifadelerini kullandı. Çam, atamalarda liyakat ilkesini yok sayarak attığı tweeti gelen tepkiler üzerine sildi.

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CHP’Lİ GÜRER’DEN TEPKİ

Çam’a tepki gösteren CHP’li Gürer, “Bakan Yardımcısı sosyal medya üzerinden hak arayan bir avuç insanı tehdit ediyor. Sayın Bakan Yardımcısı, sayenizde hak aramakla memur olunmadığını anladık, tehditle Bakan Yardımcısı olunabildiğini de yine sayenizde görmüş olduk. Yazıktır” diye konuştu. Hak aramanın tehdit unsuruna dönüşmesinin üzüntü verici olduğunu ifade eden Gürer, şunları söyledi: “Bakan Yardımcısı, ılımlı olup mağduriyetleri çözmek yerine mülakatta düşük puan vermekle korkutuyor. Devlette görev almak ciddi iştir. Buradan kendisine çağrıda bulunuyorum: ‘Sanat Tarihi Platformu’ olarak paylaşım yapanlar için yazdığınız yazıyı kaldırmışsınız bu güzel, bir adım daha atıp sorunlarını çözeceğinizi gösterin.”