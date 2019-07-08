26.3 C
Istanbul
08.07.2019
Anasayfa ÖZEL Kadro isteyenlere mülakat tehdidi!

Kadro isteyenlere mülakat tehdidi!

Sanat Tarihi mezunlarının sosyal medyada kadro talebini dile getirmesinden rahatsız olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Tweet atanların ismi mülakat komisyonunda önümüze gelirse diğerlerine göre eksi puanla yarışmaya girerler” dedi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

İktidarın, ‘istenmeyeni eleme aracı’ olarak kullandığı mülakat sistemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın kadro isteyen Sanat Tarihi mezunlarına verdiği yanıt ile bir kez daha tartışmaya açıldı.

Çam, kadro isteyen Sanat Tarihi mezunlarının seslerini duyurabilmek için Twitter üzerinden attığı mesajları, “Tweet atarak kadro gelmez. Sürekli tweet atanların ismi mülakat komisyonunda önümüze gelirse diğerlerine göre eksi puanla yarışmaya girerler” şeklinde yanıtladı. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çam’ın tehdit içeren cümlelerine tepki göstererek, “Haklı bir talebin suç sayıldığı ülkede demokrasiden söz edilemez” dedi.

YALNIZCA BİR KİŞİ ATANDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atamalarında yok sayılan Sanat Tarihi mezunları, seslerini duyurabilmek amacıyla sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Bakanlığın 2018 yılında gerçekleştirdiği 25 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında sanat tarihçilerine yalnızca bir kontenjan verildiğini anımsatan mezunlar, 2019 yılındaki öğretmen alımlarında da Sanat Tarihi’ne yine yalnızca bir kadro verilmesine tepki gösterdi. Bölümün, her yıl 2 bine yakın mezun verdiğini belirten sanat tarihçileri, kontenjan artırımı talebiyle başlattıkları kampanya nedeniyle mülakat ile tehdit edildi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Sosyal medyadan sanat tarihçilerine yanıt veren Çam, “Boş işlere vakit ayırarak, sosyal medyada sağa sola yazarak devlete memur olunmaz. Şayet sürekli tweet atanların ismi önümüze mülakat komisyonuna gelirse diğerlerine göre eksi puanla yarışmaya girerler” ifadelerini kullandı. Çam, atamalarda liyakat ilkesini yok sayarak attığı tweeti gelen tepkiler üzerine sildi.

İlginizi çekebilir:  LGS ve ortaöğretime geçiş karmaşası

CHP’Lİ GÜRER’DEN TEPKİ

Çam’a tepki gösteren CHP’li Gürer, “Bakan Yardımcısı sosyal medya üzerinden hak arayan bir avuç insanı tehdit ediyor. Sayın Bakan Yardımcısı, sayenizde hak aramakla memur olunmadığını anladık, tehditle Bakan Yardımcısı olunabildiğini de yine sayenizde görmüş olduk. Yazıktır” diye konuştu. Hak aramanın tehdit unsuruna dönüşmesinin üzüntü verici olduğunu ifade eden Gürer, şunları söyledi: “Bakan Yardımcısı, ılımlı olup mağduriyetleri çözmek yerine mülakatta düşük puan vermekle korkutuyor. Devlette görev almak ciddi iştir. Buradan kendisine çağrıda bulunuyorum: ‘Sanat Tarihi Platformu’ olarak paylaşım yapanlar için yazdığınız yazıyı kaldırmışsınız bu güzel, bir adım daha atıp sorunlarını çözeceğinizi gösterin.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,190AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kadro isteyenlere mülakat tehdidi!

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
İktidarın, ‘istenmeyeni eleme aracı’ olarak kullandığı mülakat sistemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Devamını Oku

Kamuda sendikalı oranı geriledi

birgun.net -
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2019 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye’deki toplam...
Devamını Oku

ODTÜ’de KYK direnişine polis saldırısı!

birgun.net -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)...
Devamını Oku

Seydioğlu baklavaların sahipleri trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldırdı!

birgun.net -
İstanbul Pendik'te kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir otomobilin önünü keserek araca ve...
Devamını Oku

Anadolu Ajansı ve TRT’nin yönetim yapısı değiştirilsin

birgun.net -
CHP İstanbul Mileltvekili Sera Kadıgil, Anadolu Ajansı ve TRT’nin Yönetim Kurulu yapısının...
Devamını Oku

Meslektaşa kumpas, savcıya odasında baskı

ERK ACARER -
Çet ailesi avukatının bir kafede gizlice ses kaydı alındı. Belden aşağı yönteme,...
Devamını Oku

Fişlemeye büyük tepki

birgun.net -
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı’nın (SETA), önceki gün yayımladığı ‘Uluslararası Medya...
Devamını Oku

Tilki avından yola çıktık

İBRAHİM SİRKECİ -
Muhafazakâr Parti liderini seçmeye çalışırken her türlü ‘muhafazakâr’ politika eski sandıklardan saçılmaya...
Devamını Oku

Hatanın faturası yurttaşa kesildi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hayatını kaybeden anne babasına yersiz ödeme yapıldığı gerekçesiyle...
Devamını Oku

Tek adam rejiminden kurtulmanın konforlu bir yolu yok

GÜVEN GÜRKAN ÖZTAN -
Baskıyla, gözdağıyla, tehditle kurulan mevcut rejimin bu haliyle devam etmeyeceğini görmeyen yok....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi