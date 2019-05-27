19.1 C
Istanbul
28.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Kaftancıoğlu: Bir avuç insana rant yaratmak için mücadele edenler kaybedecek

Kaftancıoğlu: Bir avuç insana rant yaratmak için mücadele edenler kaybedecek

birgun.net birgun.net

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm mağdurları, yaşadıkları evlerin yıkımıyla ilgili mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen binalardaki elektrik, su, doğalgaz sayaçlarını zorla söken belediyeyi protesto etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde gerçekleştirilen eyleme katılan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Sizi anılarınızdan, evinizden, yaşadığınız yerlerden zorla koparmaya çalışıyorlar. Halk için değil bir avuç insana rant yaratmak için mücadele edenler eninde sonunda kaybedecek” dedi.

Gaziosmanpaşalıların kentsel dönüşüm mağduriyeti 2013 yılında bazı mahallelerin riskli ilan edilmesiyle başladı. Açılan davalar neticesinde birçok karar iptal edilse de acele kamulaştırmalarla sorunlar yeniden başladı. Mahkemenin riskli yapı ilan edilen birçok binayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin binalardaki elektrik, su, doğalgaz sayaçlarını zorla sökmesi vatandaşları çileden çıkardı. Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi adı altında bir araya gelen kentsel dönüşüm mağdurları, belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla belediyenin hukuksuz uygulamalarını protesto etti. Onlarca yıldır yaşadıkları evlerinden çıkmak istemeyen Gaziosmanpaşalılara destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da belediye binası önündeki eyleme katıldı.

İlginizi çekebilir:  İmamoğlu: Güler yüzümüzle çıldırtmaya geldik

İstanbul’u kocaman bir şantiyeye çevirmek istiyorlar

Uzun yıllardır İBB’yi yöneten siyasi anlayışın İstanbul’u şantiye olarak gördüğünü ifade eden Kaftancıoğlu, “Biz siyasetçilerin görevi halkın hizmetkârı olmaktır ama ne yazık ki çok uzun bir süredir halkın haklarını korumak yerine sadece bir avuç mutlu azınlığı zengin etmek isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Eğer gerçekten riskli alan olsaydı yerel yöneticiler gelip sizlerin sorunu çözüp yine aynı yerde güvenle yaşayabileceğiniz binaları yapmakla sorumluydu. Onlar sizin yaşadığınız, köklerinizin bağlı olduğu, ananızın hak sütü gibi helal olan evlerinizi bir avuç insana verip oradan rant elde etmeye, İstanbul’u kocaman bir şantiyeye çevirmek istiyorlar” dedi.

Ekrem İmamoğlu yine, yeniden seçilecek

İstanbul’da kentsel dönüşümü halkın katılımıyla yerinde dönüşüm olarak gerçekleştireceklerini söyleyen Kaftancıoğlu, “Çünkü biz birileri zengin olsun diye değil 16 milyon İstanbullu hakkettiği gibi yaşasın diye uğraşıyoruz. Kendi siyasi ikballeri için o koltukları vazgeçilmez sayanların karşısında diyoruz ki o koltuklar halka hizmet etmek için halkın emanetidir. 23 Haziran’da bu bilinçle Ekrem İmamoğlu yine, yeniden seçilecek ve kendisi için değil 16 milyon İstanbullunun hakkı için çalışacak. Bu yaşadığınız sıkıntılar çok kısa sürede son bulacak” diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, basın açıklamasının ardından Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan AKP ve İYİ Parti seçim stantlarını ziyaret etti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,185AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Davutoğlu: Milletin yüreğini yüreğine buluşturmayandan devlet adamı olmaz

birgun.net -
Yeni parti tartışmalarının odağındaki eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da düzenlenen iftar programında...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ açıklaması

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye'nin Nabzı programına katıldı. İmamoğlu,...
Devamını Oku

246 paket kokain yutan kişi uçakta yaşamını yitirdi

birgun.net -
Meksika'dan Japonya'ya uçakla giden yolcu, yuttuğu 246 paket kokain nedeniyle hayatını kaybetti.BBC'nin haberine...
Devamını Oku

Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk'te soruları yanıtladı. S-400 tartışmasına değinen Akar,...
Devamını Oku

Adıyaman’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

birgun.net -
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Devamını Oku

Dostlar Müzik Topluluğu’ndan Beşiktaş konseri: #HerŞeyÇokGüzelOlacak

birgun.net -
Dostlar Müzik Topluluğu, ‘Her şey çok güzel olacak’ demek için 28 Mayıs...
Devamını Oku

Samsun’da kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin’in cansız bedeni ormanlıkta bulundu

birgun.net -
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın...
Devamını Oku

Gazeteci Levent Gültekin’e ‘FETÖ’ soruşturması

birgun.net -
Gazeteci Levent Gültekin, FETÖ soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak savcılığa ifade verdi. Gelen...
Devamını Oku

Samsun’daki IŞİD operasyonunda gözaltına alınan zanlıların hepsi serbest

birgun.net -
Samsun'da, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.  
Devamını Oku

YSK, AKP’nin ‘Maltepe’ başvurusunu reddetti

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi