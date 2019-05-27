Kaftancıoğlu: Bir avuç insana rant yaratmak için mücadele edenler kaybedecek

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm mağdurları, yaşadıkları evlerin yıkımıyla ilgili mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen binalardaki elektrik, su, doğalgaz sayaçlarını zorla söken belediyeyi protesto etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde gerçekleştirilen eyleme katılan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Sizi anılarınızdan, evinizden, yaşadığınız yerlerden zorla koparmaya çalışıyorlar. Halk için değil bir avuç insana rant yaratmak için mücadele edenler eninde sonunda kaybedecek” dedi.

Gaziosmanpaşalıların kentsel dönüşüm mağduriyeti 2013 yılında bazı mahallelerin riskli ilan edilmesiyle başladı. Açılan davalar neticesinde birçok karar iptal edilse de acele kamulaştırmalarla sorunlar yeniden başladı. Mahkemenin riskli yapı ilan edilen birçok binayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin binalardaki elektrik, su, doğalgaz sayaçlarını zorla sökmesi vatandaşları çileden çıkardı. Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi adı altında bir araya gelen kentsel dönüşüm mağdurları, belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla belediyenin hukuksuz uygulamalarını protesto etti. Onlarca yıldır yaşadıkları evlerinden çıkmak istemeyen Gaziosmanpaşalılara destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da belediye binası önündeki eyleme katıldı.

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İstanbul’u kocaman bir şantiyeye çevirmek istiyorlar

Uzun yıllardır İBB’yi yöneten siyasi anlayışın İstanbul’u şantiye olarak gördüğünü ifade eden Kaftancıoğlu, “Biz siyasetçilerin görevi halkın hizmetkârı olmaktır ama ne yazık ki çok uzun bir süredir halkın haklarını korumak yerine sadece bir avuç mutlu azınlığı zengin etmek isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Eğer gerçekten riskli alan olsaydı yerel yöneticiler gelip sizlerin sorunu çözüp yine aynı yerde güvenle yaşayabileceğiniz binaları yapmakla sorumluydu. Onlar sizin yaşadığınız, köklerinizin bağlı olduğu, ananızın hak sütü gibi helal olan evlerinizi bir avuç insana verip oradan rant elde etmeye, İstanbul’u kocaman bir şantiyeye çevirmek istiyorlar” dedi.

Ekrem İmamoğlu yine, yeniden seçilecek

İstanbul’da kentsel dönüşümü halkın katılımıyla yerinde dönüşüm olarak gerçekleştireceklerini söyleyen Kaftancıoğlu, “Çünkü biz birileri zengin olsun diye değil 16 milyon İstanbullu hakkettiği gibi yaşasın diye uğraşıyoruz. Kendi siyasi ikballeri için o koltukları vazgeçilmez sayanların karşısında diyoruz ki o koltuklar halka hizmet etmek için halkın emanetidir. 23 Haziran’da bu bilinçle Ekrem İmamoğlu yine, yeniden seçilecek ve kendisi için değil 16 milyon İstanbullunun hakkı için çalışacak. Bu yaşadığınız sıkıntılar çok kısa sürede son bulacak” diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, basın açıklamasının ardından Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan AKP ve İYİ Parti seçim stantlarını ziyaret etti.