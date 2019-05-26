24.1 C
Istanbul
26.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Kaftancıoğlu: Devlet, ilçe seçim kurullarını da mağdur ediyor

Kaftancıoğlu: Devlet, ilçe seçim kurullarını da mağdur ediyor

CHP’nin 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarındaki kamu görevlisi olmayan 4 kişiyle ilgili yaptığı itirazla ilgili karar verildi. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, "İlçe seçim kurulları da devlet tarafından mağdur ediliyor" dedi.

birgun.net birgun.net

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarındaki kamu görevlisi olmayan 4 kişiyle ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.

Kararda “Kaymakamlık listesinde memur olmadıkları halde memur olarak bildirilen ve atananların, sandık başkanlığından ve memur üyeliğinden çıkarılmasına oy çokluğuyla karar verildi” ifadeleri yer aldı.

YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine gerekçe gösterdiği kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarında görevlendirilmesi, 23 Haziran seçimleri için oluşturulan listelerde de ortaya çıktı. Beykoz’da devlet memuru olmayan 4 kişinin sandık kurullarına görevli olarak atandığını tespit eden CHP, Beykoz İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin itirazı üzerine bugün toplanarak 4 kişinin sandık kurulu listelerinden çıkarılmasına karar verdi.

Kararı değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Devlet yani kaymakamlık, ilçe seçim kuruluna gönderdiği listede yine memur olmayanları yazdı. Daha önceki seçimlerde de memur olmayanları sandık kurulu başkanı olarak atayan kaymakamlıklar yani devletti. İlçe seçim kurulları da devlet tarafından mağdur ediliyor” dedi.

Kaftancıoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi: “Beykoz’da devlet memuru olmayan 4 kişiyi sandık kurullarına üye yazdıklarını tespit etmiş ve hemen itirazda bulunmuştuk. Aynı itirazda sandık kurullarındaki bir üyenin de siyasi parti üyesi olduğu tespitimiz vardı. Beykoz İlçe Seçim Kurulu, itirazımızı değerlendirdi ve söz konusu kişileri listelerden çıkarttı. Seçimin iptaline gerekçe diye sundukları durumu tekrar edilen seçimde aynı şekilde uygulayabilecek kadar akıl tutulması içindeler. Devlet yani kaymakamlık, ilçe seçim kuruluna gönderdiği listede yine memur olmayanları yazdı. Bundan önceki seçimlerde de aynı bu şekilde bu listeleri seçim kurullarına gönderen de yine devletin kendisiydi. Yani daha önceki seçimlerde de memur olmayanları sandık kurulu başkanı olarak atayan kaymakamlıklardı. İlçe seçim kurulları da devlet tarafından mağdur ediliyor. Çünkü bu listelere kamu görevlilerini atamakla yükümlü olan kaymakamlıklar, seçim kurulları değil. Bugün, devlet kasti ya da değil görevini yerine getirmediği için seçim iptal edilmiş, 16 milyon İstanbullu mağdur edilmiş durumda. 23 Haziran’dan sonra mızıkçılık yapmalarına müsaade etmeyeceğiz.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,143AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kaftancıoğlu: Devlet, ilçe seçim kurullarını da mağdur ediyor

birgun.net -
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarındaki...
Devamını Oku

İran ABD’yle görüştüğü iddialarını reddetti

birgun.net -
ABD'nin bölgede gerilimi tırmandırması sonrası İran'la ABD arasında görüşmelerin yapıldığı yönündeki iddialar...
Devamını Oku

Bolivarcı hükümetle ABD destekli muhalefet arasında ikinci müzakere

birgun.net -
Venezuela'da Bolivarcı hükümetle ABD yanlısı muhalefet arasında ikinci bir Oslo müzakeresinin yapılacağı...
Devamını Oku

Roboski Aileleri’nden bir kişi daha tutuklandı

birgun.net -
Tutuklu HDP eski milletvekili Ferhat Encü’nun kardeşi Veli Encü "örgüt üyesi olmak"...
Devamını Oku

Irak’ta 3 Fransa vatandaşına IŞİD üyeliğinden idam kararı

birgun.net -
Irak'ta IŞİD üyesi olmak suçundan ötürü Fransız vatandaşları Kevin Gonot, Leonard Lopez...
Devamını Oku

Ağrı’da fırtına çatıları uçurdu

birgun.net -
Ağrı’da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu. 
Devamını Oku

Erdoğan: Sivriada’da amfi tiyatro yapabilirsek süper bir şey olur

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Devamını Oku

TAKSAV’da ‘çocuk edebiyatı ve hayal gücü’ etkinliği

birgun.net -
Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf (TAKSAV)...
Devamını Oku

Peru’da 8 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı....
Devamını Oku

Eşref Kolçak yaşamını yitirdi

birgun.net -
Usta sinema sanatçısı 92 yaşındaki Eşref Kolçak'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi