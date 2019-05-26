Kaftancıoğlu: Devlet, ilçe seçim kurullarını da mağdur ediyor

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarındaki kamu görevlisi olmayan 4 kişiyle ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.

Kararda “Kaymakamlık listesinde memur olmadıkları halde memur olarak bildirilen ve atananların, sandık başkanlığından ve memur üyeliğinden çıkarılmasına oy çokluğuyla karar verildi” ifadeleri yer aldı.

YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine gerekçe gösterdiği kamu görevlisi olmayanların sandık kurullarında görevlendirilmesi, 23 Haziran seçimleri için oluşturulan listelerde de ortaya çıktı. Beykoz’da devlet memuru olmayan 4 kişinin sandık kurullarına görevli olarak atandığını tespit eden CHP, Beykoz İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin itirazı üzerine bugün toplanarak 4 kişinin sandık kurulu listelerinden çıkarılmasına karar verdi.

Kararı değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Devlet yani kaymakamlık, ilçe seçim kuruluna gönderdiği listede yine memur olmayanları yazdı. Daha önceki seçimlerde de memur olmayanları sandık kurulu başkanı olarak atayan kaymakamlıklar yani devletti. İlçe seçim kurulları da devlet tarafından mağdur ediliyor” dedi.

Kaftancıoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi: “Beykoz’da devlet memuru olmayan 4 kişiyi sandık kurullarına üye yazdıklarını tespit etmiş ve hemen itirazda bulunmuştuk. Aynı itirazda sandık kurullarındaki bir üyenin de siyasi parti üyesi olduğu tespitimiz vardı. Beykoz İlçe Seçim Kurulu, itirazımızı değerlendirdi ve söz konusu kişileri listelerden çıkarttı. Seçimin iptaline gerekçe diye sundukları durumu tekrar edilen seçimde aynı şekilde uygulayabilecek kadar akıl tutulması içindeler. Devlet yani kaymakamlık, ilçe seçim kuruluna gönderdiği listede yine memur olmayanları yazdı. Bundan önceki seçimlerde de aynı bu şekilde bu listeleri seçim kurullarına gönderen de yine devletin kendisiydi. Yani daha önceki seçimlerde de memur olmayanları sandık kurulu başkanı olarak atayan kaymakamlıklardı. İlçe seçim kurulları da devlet tarafından mağdur ediliyor. Çünkü bu listelere kamu görevlilerini atamakla yükümlü olan kaymakamlıklar, seçim kurulları değil. Bugün, devlet kasti ya da değil görevini yerine getirmediği için seçim iptal edilmiş, 16 milyon İstanbullu mağdur edilmiş durumda. 23 Haziran’dan sonra mızıkçılık yapmalarına müsaade etmeyeceğiz.”