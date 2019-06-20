Kaftancıoğlu: İstanbulluların iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız

CHP İstanbul İL Başkanı Canan Kaftancıoğlu, YSK’nin İstanbul seçimlerine yönelik yenileme ve iptal kararının ardından 23 Haziran’da yapılacak seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç‘a konuşan Kaftancıoğlu, “31 bin 342 sandıkta 200 bin kişiyle sandıkların başındayız. Halkın iradesinin sandığa tam anlamıyla yansıması için hangi partiye oy verirse versin, İstanbulluların iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. İstanbul’un kaderini ne AKP’ye ne de Anadolu Ajansı’na bırakmayız” dedi.

Kaftancıoğlu’nun yanıtı şu şekilde:

23 Haziran için sandık güvenliği çalışmalarınız ne durumda?

CHP İstanbul İl Örgütü olarak binlerce görevlimizin disiplinli ve kararlı çalışmaları neticesinde 31 Mart akşamı İstanbul’da oy kullanılan tüm sandıklardan sonuç tutanaklarını almıştık. Anadolu Ajansı’nın veri akışını durdurarak seçim sonuçlarına gölge düşürme girişimini bertaraf etmeyi de bu sayede başardık. Atı alan Üsküdar’ı geçemedi. 23 Haziran için de çok kapsamlı ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Her aşamasını bizzat takip ettiğim bu süreçte tek bir oyun dahi peşini bırakmayacak şekilde sandık çevresinde önlemlerimizi aldık. Halkın iradesinin sandığa tam anlamıyla yansıması için hangi partiye oy verirse versin İstanbulluların iradesini sonuna kadar koruyacağız.

‘ENDİŞEYE GEREK YOK’

Peki, nasıl önlemler alacaksınız?

Seçmen listelerini defalarca kez karşılaştırdık, hiçbir sorun yok. İstanbullular, 23 Haziran’da 1919 okulda 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak. CHP olarak seçim günü her sandıkta 1 sandık görevlisi, en az 2 müşahit ile her okulda kat sorumluları, okul sorumlusu, avukatlar ve bilişim sorumluları olmak üzere en az 200 bin kişiyle sandıkların başındayız. Ayrıca bizim için sandık güvenliği eğitimi de çok önemli. 31 bin 342 sandık görevlimiz, müşahitlerimiz, okul kat sorumluları olmak üzere 50 binden fazla kişiye eğitim verdik. Bu süreçte 1094 ayrı sınıfta 100 eğitmenimiz görev aldı. Bunun dışında hukuk komisyonumuz avukatlar için eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Gönüllü avukatlara sandık çevresinde yaşanabilecek olası tüm olumsuz durumlara karşı yapmaları gerekenler konusunda eğitimler veriliyor. Seçim gününe kadar neredeyse tüm sandıklarda avukat örgütlenmesinin gerçekleşmesini hedefliyoruz. Tüm avukatları önce hukuku ve demokrasiyi sonra da İstanbul’u savunmak için sandıklarda olacak. İstanbullu vatandaşlarımızın sandık güvenliği konusunda en ufak bir endişesi olmasın.

Ya bir olumsuz durum yaşanırsa…

Hiçbir sorunla karşılaşmamak için tüm önlemlerimiz hazır. 31 Mart’tan sonra aklımıza hayalimize gelmeyecek iddialar, yalanlar ve iftiralarla karşılaştık. Bu yüzden vatandaşlarımızın seçim güvenliği konusunda kaygı duymalarını anlayabiliyorum. Fakat tüm İstanbullular emin olsunlar ki 31 Mart’tan çok daha güçlü bir şekilde seçime hazırız. Tek bir oyun bile peşini bırakmayacağız ve halkın iradesinin sandığa girdiği gibi çıkmasını sağlayacağız. Tüm İstanbulluları 23 Haziran’da oylarını kullanmaya, demokrasimize, geleceğimize ve İstanbulumuza sahip çıkmaya davet ediyorum. En hızlı ve güvenilir sonuçla bizim elimizde olacak. Sizler gönül rahatlığıyla oyunuzu kullanın, sonrasında zaten her şey çok güzel olacak.

16 MİLYONUN KARARI

Hafta sonu nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

Ekrem İmamoğlu yeniden seçilecek ve yarım kalan işlerine devam etmek üzere görevinin başına geri dönecek. Hiçbir gerekçe olmadan seçimleri iptal ederek vatandaşın sandıkta verdiği kararı hiçe sayanlar, halkla inatlaşmanın hesabını verecek. Bugüne kadar hakkı yenilmiş, kendi cebinden verdikleri vergilerle oluşturulan kaynakları başka yerlere aktarıldığı için hizmet alamayan 16 milyon İstanbullunun en doğru kararı vereceğinden hiç şüphem yok. Bir avuç insanın İstanbul’da kurduğu israf düzeni sona erdiğinde İstanbullular bugüne kadar nelerden, nasıl mahrum bırakıldığını çok daha iyi görecek ve hissedecek. 31 Mart akşamı olduğu gibi bu seçimde de seçim koordinasyon merkezimizde olacağız.

Seçim koordinasyon merkezimizde sandık güvenliği, hukuk, kriz ve sandık sonuç takip birimleri olmak üzere çok farklı ekiplerimiz yer alıyor. Ekrem İmamoğlu ile birlikte sandıklardan gelen verileri anbean takip edecek, vatandaşlarımızı belirli aralıklarla daima bilgilendireceğiz. İstanbul’un kaderini ne AKP’ye ne de Anadolu Ajansı’na bırakmayız. Biz sandık başlarındaki görevlilerimiz aracılığıyla çok kısa süre içinde ıslak imzalı sonuç tutanaklarını alacağız ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız.

ÖZÜR DİLEMELİLER

İBB olanaklarının Binali Yıldırım lehine kullanılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Belediyecilik değil particilik yapıyorlar. Seçim iptal olunca İBB’ye İstanbul valisi kayyım olarak atandı. Tüm İstanbullulara, tüm siyasi partilere ve herkese eşit yakınlıkta olması gereken bir makam. Devletin valisi geçici olarak bulunduğu bu görevde neden İBB’nin olanaklarını AKP’nin lehine kullanıyor ya da kullanılmasına göz yumuyor? Kendisi öncelikle ve derhal görevini yerine getirmeli, belediye kaynaklarını AKP seçim kampanyasında kullandığı için İstanbullulardan özür dilemelidir. 23 Haziran’da sonra Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB’nin kaynakları hiçbir partiye, gruba, kesime daha yakın ya da daha uzak olmayacak.