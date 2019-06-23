Kaftancıoğlu: Ne ektiysek onu biçtik

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile değerlendirdi.

Kaftancıoğlu, Twitter’da paylaştığı fotoğrafla “Ne ektiysek onu biçtik biz.Baskıya rağmen umut ektik, kavgaya rağmen tebessüm ektik, hem de aylarca ektik. Biz bu adalet suyu eksik kalmış toprağa adalet ektik, demokrasi ektik. Bağırmalara karşı sevgi ektik. Kazandık, bir orman kazandık, biz mevsimini ilan ettik.Yüreğinize sağlık” dedi.

Ne ektiysek onu biçtik biz.Baskıya rağmen umut ektik,kavgaya rağmen tebessüm ektik,hem de aylarca ektik. Biz bu adalet suyu eksik kalmış toprağa adalet ektik, demokrasi ektik. Bağırmalara karşı sevgi ektik. Kazandık, bir orman kazandık, biz mevsimini ilan ettik.Yüreğinize sağlık. pic.twitter.com/IJaVDVhbpB — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) June 23, 2019