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01.04.2019
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Kaftancıoğlu ve İmamoğlu’ndan ortak açıklama

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Sarıyer’deki seçim irtibat bürosunda kameralar karşısına geçen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sandıkların tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da kapandığını hatırlatarak aralıklarla kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Ekrem İmamoğlu “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın bu süreci tamamlarız. Bu bir yerel seçim, günün sonunda bir netice ortaya çıkacak. Üzücü olayları hiçbirimizin duymak istemediğini biliyorum.” dedi.

İstanbul’da güzel bir seçim süreci yaşandığını belirten İmamoğlu “Aynı şekilde devam etmesini diliyoruz.İl başkanımız ile vatandaşlarımızı buradan bilgilendirmeye devam edeceğiz.Güzel, sıkıntısız, problemsiz sürsün. İstanbulumuza ve Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.

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