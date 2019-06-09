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10.06.2019
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Kaftancıoğlu’ndan gerici Akit TV muhabirine: Mahkemede de yalan ve iftiralarını anlatırsın

birgun.net birgun.net

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir sokak röportajı sırasında kendisinin ‘DHKP-C ve PKK elebaşlarıyla fotoğrafı olduğunu’ iddia eden Akit TV muhabirine ‘mahkemede de yalan ve iftiralarını anlatırsın” dedi.

Akit TV muhabiri Mert Armağan, sokak röportajı sırasında MHP’li olduğunu ancak 31 Mart’ta ilk kez CHP’li Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini söyleyen yurttaşa, “Canan Kaftancıoğlu’nu duydunuz mu? Onun geçmişini biliyor musunuz? DHKP-C ve PKK elebaşlarıyla fotoğrafları var” dedi.

​”Ben Kaftancıoğlu’nu duydum. O dediğin kişileri de tanımam, bu seçimde destek verdim sadece” yanıtını alan Armağan, “Bir MHP’li olarak geçmişine nasıl bakmazsınız?” diye sordu.

CHP’li Kaftancıoğlu da Akit TV muhabirine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “İftira tutmuyor en güzel cevabı vatandaş veriyor. Akit TV sözde muhabiri Mert Armağan mahkemede de yalan ve iftiralarını anlatırsın çok yakında.” dedi.

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