Kaftancıoğlu davası 18 Temmuz’a ertelendi

AKP ve MHP’lilerin uzun süredir hedef tahtasına oturttuğu CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı dava, İstanbul Adliyesi’nde bugün başladı.

Kaftancıoğlu duruşmasına sadece avukatlar, milletvekilleri ve sarı basın kartı sahipleri alınıyor. Aralarında Eşber Yağmurdereli’nin de bulunduğu çok sayıda avukat salonun dışında kaldı.

Kaftancıoğlu’na savunma için ek süre verilmedi. Reddi hâkim talebine ilişkin karar verilmeden duruşmaya devam edildiği için mahkeme salonunda tartışma çıktı. Kaftancıoğlu’nun savunmasını avukat Fikret İlkiz yapıyor. Hâkimin, avukatların duruşma düzenini bozduğunu iddia ederek salondan çıkarılacaklarını söylemesi salonda gülüşmelere sebep oldu.

Söz almadan konuştuğu gerekçesi ile avukat Ömer Kavili salondan çıkarıldı. Kavili’ye CHP’li Muharrem Erkek de eşlik etti. Salondan çıkan Kavili, “Sanık Ömer diyor, içine doğdu herhalde” ifadesini kullandı.

Çizim: Zeynep Özaltay

Karşı tarafın avukatı, Kaftancıoğlu’nun tweetlerine ilişkin açıklama yaptığını fikrinin değişmediğini söylediğini vurguladı. Avukat, reddi hakim talebinin reddedilmesini istedi.

Savunma avukatı, “Müşteki makamı iddia makamının yerine geçmiştir, katılma talebi konusunda neden bizim görüşümüzü almadınız? Usül olarak hatadır, kanun nezdinde yok hükmündedir” dedi.

Mahkeme, duruşmayı 18 Temmuz’a erteledi.

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“İSTANBUL’DAN YANAN UMUT IŞIĞI BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ”

Dava sonrası açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, “Bir kez daha altını çiziyorum meselenin özü şudur: İstanbul’dan yanan umut ışığı birilerini rahatsız etti. Halktan, sandıktan karşılık bulamadığı için muhalefete gözdağı vermek istiyor. Soruşturma dosyası İl Başkanı seçilmemden 2 gün sonra 15 Ocak’ta oluşturuldu. 31 Mart’tan sonra iddianame oluşturuldu, 23 Haziran’dan sonra bugün de ilk duruşma gerçekleştirildi. Gördüğünüz gibi hiç de alışık olmadığımız bir şekilde yargı çok hızlı çalıştı ve bugün buradayız” dedi.

Çizim: Tarık Tolunay

“Yaklaşık 1 yıldır hiç ara vermeden saha çalışmasının içindeyim” diyen Kaftancıoğlu, “Partinin il başkanı olarak sorumluluklarımın fazla olduğunu vurgulamam gerekiyor. Herhangi bir hukuki yönü olmasa da tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava olsa da demokrasiye ve hukuka inanmak istediğim için tüm hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım” diye konuştu. Kaftancıoğlu şunları söyledi: “Bugün savunmamı tamamlamak için ek süre talep ettik, yine yargı hızlı çalışarak 18 Temmuz tarihine duruşma günü verdi. “

Kaftancıoğlu ile dayanışma için onlarca insan Çağlayan Adliyesi önüne geldi. Aralarında CHP vekillerinin de bulunduğu kitle “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da Kaftancıoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

“Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddialarıyla yargılanan Kaftancıoğlu’na,’#CananKaftancıoğluYalnızDeğildir’ diyen yurttaşlar sosyal medya üzerinden destek açıklaması yaptı. CHP’nin yanı sıra Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) İstanbul İl Örgütü de twitter hesabından “İstanbul halkının iradesine sahip çıktığı için mesnetsiz suçlamalar ile 17 yıl ile yargılanan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayız” dedi. Öte yandan meçhul cinayetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerinin oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu da Kaftancıoğlu’na yönelik desteğini, “Muhalefeti hukuk dışı ithamlarla mahkeme koridorlarına çekerek susturmaya çalışıyorlar” şeklinde ifade etti.

“Canan Kaftancıoğlu, ömrünü insan hakları, eşitlik ve adalet mücadelesiyle geçirmiş bir hekim ve siyasetçidir” ifadelerini kullanan Platform, açıklamasında, “Bizim için bu dava, ailemizin bir parçasına yapılan cezalandırma istemi değildir yalnızca. Aynı zamanda bu ülkede yakınlarımız nezdinde yıllarca mücadele ettiğimiz değerlerimiz, adalet, hak, hukuk ve eşitlik arayışına karşı başlatılmış olmasıdır. Dahası ülkenin en büyük muhalefet partisinin il başkanını deyim yerindeyse hukuk dışı ithamlarla mahkeme koridorlarına çekerek muhalefete ciddi olarak, yeter, sus, otur! Demektir” diyerek Kaftancıoğlu’na desteğini duyurdu.

KAFTANCIOĞLU VE İMAMOĞLU TİŞÖRTLERİ ADLİYEYE ALINMADI

Canan Kaftancıoğlu’nun duruşmasını izlemeye gelen yurttaşların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tişörtleri ile CHP şapkaları alınmadı. Güvenlik görevlileri gerekçe olarak, “Emir böyle” savunması yaptı.

Muharrem Erkek’ten açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. “Bu dava hepinizin bildiği gibi siyasi bir davadır. Haksız hukuksuz bir dava için yine Çağlayan Adliyesi’ndeyiz” diyen Erkek, “İl başkanımız Canan Kaftancıoğlu asla yalnız yürümeyecek. Siyasi davalar, kumpas davaları, kurguya dayalı iddianameler bir gün gelir çöker. Sözcü davası, Cumhuriyet davası, Gezi davası, Eren Erdem davası… Tüm bu davalar muhalefeti baskı altına almak için düşüncenin ve ifade özgürlüğünün yargılandığı siyasi davalardır. Unutulmasın ki bu davalar ülkemizin itibarını zedeliyor, adalete olan güveni sarsıyor” ifadelerini kullandı.

Erkek sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Kaftancıoğlu’nun dosyasında 6 yıl önce paylaşılmış sosyal medya paylaşımları var, sahte twitler var, kurguya dayalı iddialar var. Yine düşünce yarğılanıyor, yine ifade özgürlüğü yargılanıyor, yine demokrasi yargılanıyor. İstanbul’un ilk kadın il başkanı olarak, bir hekim olarak, güçlü bir siyasetçi, güçlü bir kadın olan, İstanbul’un 25 yıl sonra kazanılmasında büyük pay sahibi olan Kaftancıoğlu’ndan intikam mı almak istiyorsunuz? Kazandık da onun için mi bu davalar?

Hiç kimse unutmasın, bu davalar muhalefetin ve CHP’nin geri adım atmasını bırakın, demokrasi mücadelemizde bize güç katmaktadır. Asla geri adım atmayacağız.

Bizim bir amacımız var: Güzel ülkemizde, barış içinde huzur içinde, kardeşçe yaşamak. Yargıyı silah olarak kullanıp, muhalefeti boğmak isteyenler kaybedecek. Demkrasi mücadelesi verelnler, özgürlük mücadelesi verenler kazanacaktır. Sonunda iyiler kazanacaktır, demokrasi kazanacaktır, ‘hak hukuk adalet’ diyenler kazanacaktır.”

Sanatçı ve aydınlardan destek

Çok sayıda sanatçı ve aydın, Kaftancıoğlu’na destek için ortak bir açıklama yayınladı.

Cahit Berkay, Edip Akbayram, Ferhan Şensoy, Macit Koper, Şebnem Sönmez, Özgür Mumcu, Sunay Akın, Zeynep Altıok, Zülfü Livaneli, Tilbe Saran, Mercan Erzincan ve Levent Üzümcü gibi birçok ismin imzacı olduğu açıklamada, İstanbul yönetimini kaybeden iktidarın, Gezi’de, 31 Mart ve 23 Haziran’da ortaya çıkan iradeyi analiz etmekten uzak durduğu vurgulandı.

“Gezi nazıl ki iktidara yönelik; ötekileştirilmeye, yok sayılmaya, hayat tarzıma müdahaleye karşı özgürlük talebiyle tüm yurdu dalga dalga saran güçlü bir uyarı idiyse, 31 Mart ve 23 Haziran sonuçları da iktidarın kutuplaştırıcı söylemlerine karşı barışın, kardeşliğin, farklılıklara rağmen bir olma talebinin halkta karşılık bulmasıdır” denilen açıklamada, “İktidar halkımızın bu uyarılarını dikkate almak yerine 23 Haziran iradesinin örgütlenmesinde büyük emeği olan Kaftancıoğlu’nu intikamcı hislerle yargılamak istiyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya, “Kaftancıoğlu, 16 milyon İstanbullunun vicdanıdır, sesidir, soluğudur. Bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz. Bu yolda tüm benliğimizle seninleyiz” sözleriyle son verildi.

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İddianamede ne var?

Kaftancıoğlu hakkındaki iddianeme; Berkin Elvan’ın ölümü, Gezi eylemleri, AKP’li bakanlara yönelik yolsuzluk operasyonu gibi toplumsal muhalefetin tepkisini çeken gelişmelerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarından oluşuyor.