Kâğıttan yeni bir dünya

Sukurusu isimli uygulama merkezinde, atık kâğıtlar geri dönüştürülüyor. Ortaya da bir dizi özel tasarım ürünü çıkıyor. Merkezin kurucusu Yılmaz, “Geri dönüşümün çok büyük öneme sahip olduğunu anlatmamız gerekiyor” diyor

Sukurusu, Uygulama Merkezi’nde, ‘alt tarafı kağıt’ denilerek atılan atıklar, yepyeni ürünlere dönüşüyor. Kurum, kullanılmış kâğıtları topluyor, suda hamur yaptıktan sonra kurutulup tekrar kağıt haline getiriyor. Ardından da ortaya, bir dizi hediyelik eşya, çerçeve, hatıra defteri, tebrik kartı, davetiye, ev aksesuarı çıkıyor…



Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, atık kâğıtları Sukurusu Uygulama Merkezi’nde değerlendirerek, geri dönüşümün en güzel örneklerini veriyor. 2009 yılında kurulan merkez, 10 yıldır özellikle çocuklara çevre bilincini aşılayıp farkındalığı artırmak için çalışıyor. Merkez, kurulduğundan bu yana yaklaşık 20 bin çocuğa hizmet verdi. Sukurusu’nda çevre sorunlarının tüketim ve insan etkileriyle ilgisi araştırılıyor. Merkez, çözüm önerilerini içeren bir bilinçlendirme programı da uyguluyor.



eL YAPIMI ÜRÜNLER



Sukurusu’nda yapılan çalışmaların dikkat çeken kısmı ise ortaya çıkan kağıdın tamamen geri dönüşüm yoluyla elde edilmiş olması… Birimde, toplanan atık kağıtlar, el yapımı ürünlere dönüştürülüyor. Sonrasında ortaya, özel dokusu ve çeşitliliği ile bir dizi tasarım çıkıyor.



Merkezde, kâğıt üretim miktarından çok, yapılan etkinlikler aracılığıyla ‘duyarlılığın artırılması’ hedefleniyor. Kurulduğu günden bu yana yürüttüğü çevre çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren merkezde, ayrıca geleneksel yeni yıl tebrik kartları ile plaket, sertifika ve katılım belgeleri hazırlanıyor.

20 BİN ZİYARETÇİ



BirGün’e değerlendirmelerde bulunan merkezin kurucusu Güneş Evrim Yılmaz, özellikle çocuklara çevresel sorumluluk bilinci aşılamak istediklerini kaydediyor. Gördükleri yoğun ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade eden Yılmaz, “Şu ana kadar yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırladık. Misafirlerimizin, ziyaretçilerimizin yaptığımız işi gelip izleyebileceği bir atölyemiz var” ifadesini kullanıyor.

DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ



Hazırladıkları ürünlerin on binlerce kişiye ulaştığını aktaran Yılmaz, sergi düzenlemek istediklerini de ifade ediyor.

Yılmaz, “Şu an da yaptığımız programların daha geniş kitlelere ulaşması için uğraşıyoruz” diyor ve ekliyor: “Bütünsel olarak toprağın suyun havanın kirlenmesinde geri dönüşümün büyük etkisi var. Özellikle çocuklara bunun eğlenceli olduğunu, bizim ve diğer canlıların geleceği için geri dönüşümün çok büyük öneme sahip olduğunu anlatmamız gerekiyor.”