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25.03.2019
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Kalabalık sınıflar seçim yaklaşınca hatırlanıyor

Kalabalık sınıflar, seçimlere giderken yine gündem oldu. Binali Yıldırım birçok mahallenin okula ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu söylem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “70-80-100 öğrencili sınıflar vardı” sözlerini akıllara getirdi

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Buse İlkin Yerli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Avcılar’da konuşurken birçok mahallenin okula ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Yıldırım’ın, “Şu okulda 80 yavrumuz bir sınıfta okuyor. Bu size layık mı?” sözleriyle bahsettiği kalabalık okullar ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 yılının Haziran ayındaki sözlerini akıllara getirdi.

Erdoğan, “16 yıl önce Türkiye neredeydi? diye baktığımız zaman, bir defa eğitimde adeta yok denilebilecek bir konumdaydık, 70-80-100 öğrencili sınıflar vardı” demişti. Kalabalık okulların ise sürekli seçimlerden önce dile getirilmesi, “Kalabalık sınıflar seçim yaklaşınca mı hatırlanıyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

HERKES BİLİYOR AMA SÖYLENMİYOR

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan eğitimci Ali Taştan, Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa gibi illerdeki kalabalık sınıflardan herkesin haberdar olduğunun altını çizdi. Taştan, Yıldırım’ın sözlerine ilişkin şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı iki ya da üç kez 80 kişilik sınıflar ile ilgili açıklama yaptı. ‘O kalabalık sınıflar eskidendi’ dedi. Ancak Ankara, İstanbul, Şanlıurfa gibi illerde 50 60 kişilik sınıflar olduğunu herkes bilmesine rağmen çıkıp söyleyemedi. Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorduğu kalabalık sınıfları Avcılar’da buldu. Belki de istemeden ülkemizde 80 kişilik sınıflar olduğu gerçeğini herkesin yüzüne çarptı.”

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SINIFLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILSIN

Taştan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kalabalık sınıflara ilişkin bir açıklama yapması gerektiğini belirterek, “Son yıllarda yapılan derslikler ile sınıflarda ki ortalama öğrenci sayılarında bir azalma meydana gelmesine rağmen, bazı bölgelerde kalabalık sınıf sorununu çözemedik. Ülkemizin en gelişmiş bölgesi olan Marmara öğretmen ihtiyacında da en önde bulunuyor. İşte tam da burada İstanbul gibi kentlerde hep öğretmen olmadığını hem de bazı bölgelerde 80 kişilik sınıflar olduğunu görüyoruz. Milli Eğitim Bakanı bu hususta bir açıklama yapmalı.

Kalabalık sınıfların nerelerde olduğunu kamuoyu ile paylaşmalı. Ankara Sincan’da, Kayaş’ta 50-60 kişilik sınıflar olduğunu bizler biliyoruz.” dedi. Taştan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bakan eğer kalabalık sınıfları açıklarsa Cumhurbaşkanının nerede olduğunu bilmediği kalabalık sınıflarla ilgili olarak kamuoyu da gerçek bilgiye ulaşma şansı yakalayacaktır.”

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