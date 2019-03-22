Kalben ve Nil Karaibrahimgil, Dorock XL konserlerini iptal etti

İstanbul Beşiktaş’taki Dorock XL Bar’da kadın müşterilerin özel güvenlikler tarafından darp edilmesi üzerine iki sanatçı mekandaki konserlerini iptal etti. LÖSEV ise Dorock XL’ın uzlaşma için kendilerine bağış yapacakları iddiası üzerine, mekandan bağış kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Mekan sahibinin ‘karşılıklı kavga’ iddiası olayın görüntülerinin açığa çıkmasıyla çürümüştü.

Dorock XL’da özel güvenliklerin kadınları darp ettiği anlar

Sanatçı Kalben, “29 Mart @dorockxl konserimiz gerçekleşmeyecektir. Emeği geçen, bilet alan herkese teşekkür ederiz. İadeler yapılacaktır. Yine bir yerlerde müzikle buluşacağız. Öperim.” ifadeleriyle mekandaki konserini iptal ettiğini duyurdu.

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil de yaptığı paylaşımla Dorock XL’taki konserlerini iptal ettiğini açıkladı.

Saldırıya uğrayan kadınların avukatları Mahmut Eyüboğlu ve Aytuğ Büyükatak, sosyal medyada yayınladıkları bir mesajla darptan sorumlu kişilerle ilgili davanın takibinin sürdüğünü belirterek, işletmeyle yapılan görüşme sonrasında bazı noktalarda mutabık kalındığını söyledi.

Avukatların ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Olayla ilgili sorumluluğu bulunan kişilerin işletme ile olan ilişiğinin kesilmesi, fiili gerçekleştiren kişilerin kanun önünde en doğru şekilde cezalandırılması hususunda süreç boyunca gerekli desteğin sağlanması, Darüşşafaka ve LÖSEV kurumlarına tarafımızca belirlenen tutarlarda müvekkiller adına nakdi bağış yapılması, ayrıca önümüzdeki günlerde işletmede düzenlenecek organizasyonlardan birinin basılan üzerinden yine bu kurumlara müvekkiller adına bağış yapılması, hususlarında mutabık kalınmıştır” denildi.

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LÖSEV’in kurucu başkanı Dr. Üstün Ezer ise bu mutabakat sonrasında LÖSEV’in Dorock XL’den hiçbir bağışı kabul etmeyeceğini duyurdu. Ezer, bağışı kabul etmeme gerekçesi olarak “Hiçbir yasa dışı hareket bağış ile örtülemez” dedi.