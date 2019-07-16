21 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Kaldırımda yatan köpeğe saldıran adama para cezası

Kaldırımda yatan köpeğe saldıran adama para cezası

birgun.net birgun.net

İstanbul Kadıköy’de kaldırımda yatan köpeği tekmeleyen İsmail T. gözaltına alındı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına tekme atarken görüntülen şüpheli, ifade işlemlerinin ardından hakkında bin 763 para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde dün saat 20.45 sıralarında polise, bir kişinin köpeği tekmelediği ihbarı yapıldı. 

Bunun üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, yerde yatan köpeğe tekme attığı tespit edilen İsmail T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan İsmail T. hakkında, “Hayvanları koruma kanununa muhalefet” suçundan bin 763 lira idari para cezası uygulandı. İsmail T. ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelinin köpeği tekmelemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, kaldırımda yatan köpeği tekmelediği görülüyor.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,412AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Buyur(ul)ganlık

TARIK GÜNERSEL -
“Son Çarlar” (“The Last Czars”) adlı belge-drama dizisini (Netflix) hararetle...
Devamını Oku

Yavru kediler ve hayat

KAAN SEZYUM -
Şu anda yanımda az önce bize atanmış bir kedi var. Daha el...
Devamını Oku

Kalkınma(sız) plan

SELİN SAYEK BÖKE -
2013 yılında kişi başına milli gelirimiz 12 bin 480 dolardı. Aradan 6...
Devamını Oku

Negatif kumaş

BÜLENT USTA -
Yağmur güzel yağdı, serinledi ortalık. Pek çok can sıkıcı durum olsa da...
Devamını Oku

YKS sonuçları açıklandı

birgun.net -
ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Devamını Oku

Emmy adayları açıklandı: Game of Thrones 32 dalda aday

birgun.net -
Geçen sene düzenlenen 70'inci Emmy Ödülleri'nde 22 dalda adaylık elde eden ve...
Devamını Oku

Trump: İran’da rejim değişikliği istemiyoruz

birgun.net -
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında ABD-İran gerilimine ilişkin soruları yanıtladı.
Devamını Oku

Sosyal medyada tartışma yaratmıştı: Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı

birgun.net -
Kendisini Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı İbrahim Şenel olarak Twitter’da tanıtan hesaptan...
Devamını Oku

CHP milletvekili Abdüllatif Şener’den Babacan, Gül ve Davutoğlu’na çağrı

birgun.net -
AKP eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yeni parti kuracak isimlere...
Devamını Oku

11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti

birgun.net -
11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi