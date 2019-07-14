18.2 C
Istanbul
15.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezine düştü

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezine düştü

birgun.net birgun.net

Konya’da kaldırımda arkadaşıyla yürüyen kişi, üzerine bastığı tahta kapağın kırılması sonucu bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezine düştü. O anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

​Olay, Karatay Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kişi, bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağına bastı. Bu sırada tahta kırılınca, bu kişi menfeze düştü. Ne olduğunu şaşıran ve yara almadan kurtulan kişi, kendi imkanlarıyla menfezden çıktı. Yanındaki arkadaşı ise yardım etmek istedi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İki kişi daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yola devam etti.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,337AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Wimbledon şampiyonu Djokovic oldu

birgun.net -
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, Roger Federer'i 3-2 mağlup eden...
Devamını Oku

Cihatçılar Halep’e roketle saldırdı: 6 sivil öldü, 8 sivil yaralandı

birgun.net -
Suriye devlet medyası Halep'e cihatçılar tarafından roketli saldırı yapıldığını duyurdu.
Devamını Oku

Giresun Valiliği’nden kaza açıklaması: 6 ölü, 5 yaralı

birgun.net -
Giresun Valiliği, Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu...
Devamını Oku

Alman medyası: S-400’lerin alımı Türkiye için ‘geri dönüşü olmayan nokta’ haline gelebilir

birgun.net -
Alman Die Welt gazetesi, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasının,...
Devamını Oku

Hapis cezası alan ‘Pucca’ İzmir’de okurlarıyla buluştu

birgun.net -
Sosyal medya fenomeni ve yazar, 'Pucca' takma isimli Pınar Karagöz, Karşıyaka Çarşısı'ndaki...
Devamını Oku

Danıştay Karaburun için verilen ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti

birgun.net -
İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan'daki Rüzgar Enerjisi Santrali'nin (RES) kapasite artırımı için...
Devamını Oku

Muğla’da orman yangını

birgun.net -
Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 2...
Devamını Oku

İzmir’de bekçiler kimlik göstermek istemeyen genci darp ederek gözaltına aldı

birgun.net -
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 20 yaşındaki O.G., kimliğini göstermek istemediği gerekçesiyle üç bekçi...
Devamını Oku

‘Facebook fotoğrafların kimler tarafından görüntülendiğini ve paylaşıldığını takip ediyor’

birgun.net -
Avustralyalı bir siber araştırmacı, Facebook'un fotoğrafların kim tarafından görüntülendiğini takip ettiğini öne...
Devamını Oku

Erdoğan: S-400 teslimatı tarihimizin en önemli anlaşmasıdır

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "S-400 teslimatı tarihimizin en önemli anlaşmasıdır" dedi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi