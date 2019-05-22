Kale Kayış patronu işçilere saldırdı!

İstanbul Silivri’de işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması ve sendikalaşma nedeniyle yaşanan baskıların son bulması talebiyle 6 Mart’tan beri direnişte olan Kale Kayış işçileri, eşleri ve çocuklarıyla birlikte patron Faruk Dağlı, oğlu Ferhat Dağlı ve fabrika yöneticilerinin saldırısına uğradı. Saldırıda bir işçinin 7 aylık bebeği de darp edildi. Darp raporu alan işçiler suç duyurusunda bulundu.

Direnişteki işçiler, önceki akşam eşleri ve çocuklarıyla birlikte Kale Kayış’ın çalışanları için iftar yemeği verdiği Garden Et Lokantası’na gitti. İşçilerin eşleri, patron Faruk Dağlı’nın masasına giderek kendisinden görüşme talebinde bulundu. Patronun bu talebi kabul etmesi üzerine, iftardan sonra 5 işçi, eşleri ve çocuklarıyla birlikte restoranın bir odasında patron Faruk Dağlı ve oğlu Ferhat Dağlı ile bir araya geldi.

YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRDILAR

Darp edilen işçilerden Ceyhun Gökşan, suç duyurusu dilekçesinde, sonrasında yaşananları şu sözlerle anlattı: “Biz sorunlarımızdan bahsettik ve karşılıklı olarak diyalog kurduk. Ancak Ferhat Dağlı, konuşma sırasında eşimin yüzüne karşı olmak kaydıyla odada bulunan herkese ‘Hepiniz hainsiniz’ diye bağırdı. Ben de bayana karşı bağırarak konuşmamasını rica ettim. Ancak Ferhat Dağlı üzerime doğru bana vurmak amaçlı yeltendi ama vuramadı. Faruk Dağlı ise elinde bulunan bardaktaki suyu üzerime fırlattı. Bana ve odadaki herkese sinkaflı kelimeler kullandı. Sonra Faruk Dağlı ve Ferhat Dağlı, ikisi birden bana yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. Ben hiç karşılık vermedim. Eşlerimiz ve diğer arkadaşlarımız araya girince onlara vurmaya başladılar.

7 AYLIK BEBEĞE VURDULAR

İşçilerden Sezai Tekkan’ın eşi Rukiye Tekkan’ın kucağında 7 aylık bebeği ile darp edildiğini de anlatan Gökşan, “Rukiye arkadaşımızın kucağında bebek varken Ferhat Dağlı onu itekledi. Eli Rukiye Hanım’ın bebeğine geldi ve bebek de yaralandı. Bu aşamadan sonra Ferhat ve Faruk tekrar bana saldırdı, vurmaya başladılar. Aşağıda görevli polisler vardı, onlar bu olaylar olurken odaya girmediler ve müdahalede bulunmadılar” ifadelerini kullandı.

OĞLUM SABAHA KADAR UYUMADI

Eşi ve bebeğiyle darp edilen Sezai Tekkan ise BirGün’e şunları söyledi: “Biz gerçekten çözüm için, konuşmak için gittik. Onlar da güzel karşıladılar başta. Sonra bizi kamerasız odaya çıkardılar. Alaycı alaycı konuştular, güldüler. Sonra da hem bize hem eşlerimize, çocuklarımıza saldırdılar. ‘Sizi Silivri’de barındırmayacağım’ diye tehdit ettiler. Ben saldırının planlı olduğunu düşünüyorum. Biz neyse de eşime, 7 aylık çocuğuma vurmaları… 7 yaşındaki oğlum bütün gece uyuyamadı, ağladı, okuluna gidemedi. Hepimiz darp raporu aldık, hukuki yollara başvurduk. Bunun altında kalmayacağız.”

HUKUK TANIMAZLIĞA YENİ BOYUT

Petrol-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada ise “Kötü çalışma koşullarına, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin olmayışına, iş kazalarında ölmemek, meslek hastalığına yakalanmamak için çalışmama haklarını kullanarak direnişe geçen Kale Kayış işçilerine dönük işverenin yaptığı hukuk tanımazlığa 20 Mayıs tarihinde yeni bir boyut eklendi. Üyelerimiz ve aileleri patron, patronun oğlu ve koruması tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Böylece Kale Kayış patronu aylardır yaptığı hukuk tanımazlığa darp suçunu da eklemiştir” dendi.

Öte yandan Petrol-İş ve Kale Kayış işçileri, dün Silivri sahilindeki Atatürk Heykeli önünde eylem yaparak saldırıyı protesto etti.