25.2 C
Istanbul
10.06.2019
Anasayfa ÖZEL ‘Kalite’ mağdur etti

‘Kalite’ mağdur etti

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında yaşanan diploma denklik krizinin detayları ortaya çıktı. YÖK yetkilileri, düşük puanlı Balkan üniversitelerinden Kıbrıs’a yatay geçiş yaparak e-mezun belgesi alan kişilerin bundan sonra denklik sınavına tabi tutulacağını ifade etti

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında Mayıs ayında yaşanan diploma denklik krizi bir kez daha gündeme geldi. Türkiye’de okuduğu üniversiteden Kıbrıs’taki başka bir bölüme yatay geçiş yapıp mezun olan çok sayıda yurttaşın diploması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından askıya alındı. Aralarında doktorların ve savcıların da olduğu on binlerce mezunun, diploma bilgileri e-devlet sisteminden kaldırıldı.

Diploması askıya alınan kişilerin denklik sınavına tabi olacağı ve komisyon onayına alınacağı iddialarının kamuoyunda yarattığı infiali, “Teknik arıza var, diplomalar askıya alınmadı” açıklamasıyla aşmaya çalışan YÖK, bir kez daha krize neden oldu. Üniversite sınavı ile Türkiye’deki bir üniversiteye yerleşen ancak yatay geçiş sınavıyla geçtiği Kıbrıs’taki üniversiteden mezun olan yurttaşlar, mezuniyet bilgilerinin sistemden silinmesi nedeniyle mağdur oldu. Diploması sistemden kaldırılan mezun sayısının 100 bine yakın olduğu iddia edildi.

İlginizi çekebilir:  Fransa'yı dağıtan Milli Takım başarıdan daha fazlasını vaat ediyor: Bu jenerasyon futbol kültürü kazandırabilir

Mayıs ayında yaşanan denklik krizinin veri tabanında yapılan güncelleme nedeniyle yaşandığını duyuran YÖK, yeniden gündeme gelen krize ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, bundan sonra yalnızca ÖSYM’nin düzenlediği merkezi sınavla üniversiteye yerleşenlerin e-mezuniyet belgesi alabileceği öğrenildi. Kararın yeni öğretim yılı itibarıyla mezun olan öğrencileri kapsayacağını anlatan YÖK yetkilileri, düşük puanlı Balkan üniversitelerine girip oradan Kıbrıs’taki üniversitelere yatay geçiş yaparak e-mezun belgesi alan çok sayıda kişinin fark edildiğini ifade etti. Bu kapsamdaki kişilerin Türkiye’de denklik işlemine tabi olmasının kararlaştırıldığını aktaran yetkililer, kararın, “Yükseköğretimde kalite” adına alınmış bir karar olduğunu savundu.

İŞLEM HUKUKSUZ

YÖK tarafından öğrenci belgesi verilen birçok kişinin mağdur olduğunu söyleyen yurttaşlar ise YÖK’ten resmi bir açıklama beklediklerini dile getirdi. İşlemin hukuksuz olduğunu savunan yurttaşlar, sürecin uzaması durumunda 150 bine yakın kişinin mağdur olacağını bildirdi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,568AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

“Trans Misafir* Hanesi” projesi, farkındalığı artırmak için ilk adımını atıyor

birgun.net -
Trans kadınların ve erkeklerin hayatlarına dair fotoğrafların, hikâyelerin ve anıların sergileneceği “Trans...
Devamını Oku

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Akit TV’ye suç duyurusu

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen...
Devamını Oku

Antalya Gazipaşa’da Suriyelilere plaj yasağı Meclis’ten geçti

birgun.net -
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin Gazipaşa’daki plajlara girişi yasaklandı....
Devamını Oku

Belözoğlu’na fırça uzatan Belçikalı konuştu: Bu mizahtır, ona hakaret etmedim

birgun.net -
İzlanda'da Emre Belözoğlu'nun gazetecilere konuştuğu esnada fırça uzatarak büyük bir gerilime neden olan Corentin Siamang,...
Devamını Oku

Meclis Başkanı, İzlanda parlamentosuna mektup yazdı

birgun.net -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur J. Sigfusson’a mektup yazarak,...
Devamını Oku

Mogan Gölü’nde bir çocuğa ait cansız beden bulundu

birgun.net -
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü'nde bir çocuğa ait cansız beden bulundu.
Devamını Oku

Bahçeli’den “İsmail Küçükkaya” tepkisi: İzlemeyeceğim

birgun.net -
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter hesabından A Milli...
Devamını Oku

CHP MYK sona erdi: Gündem S-400, askerlik sistemi ve gıda güvenliği

birgun.net -
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Türkiye'de iç ve dış politikada yaşanan...
Devamını Oku

Trabzonspor: İzlanda maçı Trabzon’da oynansın

birgun.net -
A Milli Takım'a dönük İzlanda’da yaşananlar sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "İzlanda...
Devamını Oku

TFF Başkanı’ndan ‘İzlanda’ açıklaması

birgun.net -
TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda'da Milli Takım'ın bekletilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Havalimanında...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi