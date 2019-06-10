‘Kalite’ mağdur etti

Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında Mayıs ayında yaşanan diploma denklik krizi bir kez daha gündeme geldi. Türkiye’de okuduğu üniversiteden Kıbrıs’taki başka bir bölüme yatay geçiş yapıp mezun olan çok sayıda yurttaşın diploması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından askıya alındı. Aralarında doktorların ve savcıların da olduğu on binlerce mezunun, diploma bilgileri e-devlet sisteminden kaldırıldı.

Diploması askıya alınan kişilerin denklik sınavına tabi olacağı ve komisyon onayına alınacağı iddialarının kamuoyunda yarattığı infiali, “Teknik arıza var, diplomalar askıya alınmadı” açıklamasıyla aşmaya çalışan YÖK, bir kez daha krize neden oldu. Üniversite sınavı ile Türkiye’deki bir üniversiteye yerleşen ancak yatay geçiş sınavıyla geçtiği Kıbrıs’taki üniversiteden mezun olan yurttaşlar, mezuniyet bilgilerinin sistemden silinmesi nedeniyle mağdur oldu. Diploması sistemden kaldırılan mezun sayısının 100 bine yakın olduğu iddia edildi.

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Mayıs ayında yaşanan denklik krizinin veri tabanında yapılan güncelleme nedeniyle yaşandığını duyuran YÖK, yeniden gündeme gelen krize ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, bundan sonra yalnızca ÖSYM’nin düzenlediği merkezi sınavla üniversiteye yerleşenlerin e-mezuniyet belgesi alabileceği öğrenildi. Kararın yeni öğretim yılı itibarıyla mezun olan öğrencileri kapsayacağını anlatan YÖK yetkilileri, düşük puanlı Balkan üniversitelerine girip oradan Kıbrıs’taki üniversitelere yatay geçiş yaparak e-mezun belgesi alan çok sayıda kişinin fark edildiğini ifade etti. Bu kapsamdaki kişilerin Türkiye’de denklik işlemine tabi olmasının kararlaştırıldığını aktaran yetkililer, kararın, “Yükseköğretimde kalite” adına alınmış bir karar olduğunu savundu.

İŞLEM HUKUKSUZ

YÖK tarafından öğrenci belgesi verilen birçok kişinin mağdur olduğunu söyleyen yurttaşlar ise YÖK’ten resmi bir açıklama beklediklerini dile getirdi. İşlemin hukuksuz olduğunu savunan yurttaşlar, sürecin uzaması durumunda 150 bine yakın kişinin mağdur olacağını bildirdi.