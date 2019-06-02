Kalkan’da koruma altındaki ada martıları görüldü

Antalya’daki Kalkan bölgesinde bulunan adalarda bilim insanları tarafından nadir ve hassas bir tür olarak değerlendirilen 18 çift ada martısı (Larus audouinii) olduğu gözlendi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü ‘Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu’ projesinin saha çalışmaları gerçekleştirildi. Projenin deniz sörveyine araştırmacı olarak katılan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ortaç Onmuş, bölgedeki deniz kuşlarının tür tespit ve sayımlarına ilişkin sonuçları açıkladı. Doç.Dr. Onmuş, Antalya’nın batısında, Kaş ilçesine bağlı turistik bir mahalle olan Kalkan’daki adalarda nesli koruma altında olan ada martısı (Larus audouinii) gözlemledi.

‘Bölge koruma altına alınmalı’

Doç.Dr. Ortaç Onmuş, ada martısı nedeniyle bölgenin, Avrupa Birliği sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı olan ‘NATURA 2000 Alanı’ ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Ada martılarının açık deniz kuşu olmaları nedeniyle istavrit ve kalamar ile beslendiği saptandı. Bölgedeki adalarda 2 çift gökdoğan (Falco peregrinus) da gözlendi.

NATURA 2000’de yaşam alanlarının ve içlerinde yaşayan bitki ve hayvan türlerinin korunması için bazı yerlerin korumaya alınması öngörülüyor.

Balık bulamayınca zeytin yiyorlar

Doç.Dr. Ortaç Onmuş, Antalya kıyılarının denizel biyoçeşitlilik konusunda risk raporlarının hazırlanması için gerçekleştirilen deniz sörveyinde ayrıca ‘gümüş martıları’nın ürediği Sıçan Adası’nda martı peletleri (kusmukları) içinde çok miktarda zeytin çekirdeği tespit edildiğini kaydetti. Bilim insanları, gümüş martıların (Larus cachinnans) balık stoklarının azalması nedeniyle zeytin yediğini belirledi. Bölgede toplam 450 çift gümüşü martı sayıldı.