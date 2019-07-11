Kalkınma Planı’ndan yandaşa rant çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TBMM’ye sunulan 11’inci Kalkınma Planı, yandaş firmaları zengin eden Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin devam edeceğini gözler önüne serdi.

Yap- İşlet-Devret projeleri ve yolcu garantileri nedeniyle yandaş firmalara bugüne kadar yaklaşık 200 milyar dolar kazandıran AKP, yeni KÖİ projelerinin “müjdesini” Kalkınma Planı’nda verdi. Plan’da, daha önce bu yöntemle yapılan havalimanları ve köprülerin yanı sıra 11 şehir hastanesi, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri Kesimleri, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun Malkara Çanakkale Kesimi gibi projelerin sürdürüleceği ifade edildi.

YENİ PROJELER YOLDA

Yeni KÖİ projelerinin de yolda olduğu belirtilen Kalkınma Planı’nda, “Plan dönemi içerisinde başlatılması planlanan Kanal İstanbul, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Filyos Limanı Üstyapı ve İşletmesi, Çandarlı Limanı Üstyapı ve İşletmesi ile muhtelif kentsel çevre altyapı gibi öncelikli projelerden bazılarının KÖİ yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

‘RİSK’ VURGUSU

Kalkınma Planı’nda önümüzdeki beş yıllık dönem için KÖİ’ler hakkında, “KÖİ uygulamalarında, kamunun üstlendiği yükümlülükler ve bütçe dengeleri dikkate alınacak, projeler kamu ve özel kesim arasındaki risk paylaşımı en uygun olacak şekilde yürütülecektir. Deniz turizmine katkı sağlamak üzere, talebe ve doğal özelliklere uygun projelendirilmiş yat limanlarının yapılabilir bulunması halinde KÖİ modeli ile hayata geçirilmesi sağlanacak, Plan döneminde başlanacak yat limanı yatırımları ile yat bağlama kapasitesinde yaklaşık 4 bin 500 yataklık kapasite artışı gerçekleştirilecektir” denildi.

MİLYARLIK YATIRIMLAR

Bugüne kadar yapılan garantiler de içerecek şekilde hazırlanan KÖİ projeleri kapsamında, havaalanları için 52 milyar dolar, yat limanı ve turizm için 873 milyon dolar, limanlar için 2.5 milyar dolar ve enerji sektörü için 19 milyar dolarlık anlaşmalar yapıldı.