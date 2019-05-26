Kalkınma tarımla başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un, Menemen’de 160 dönümlük alana kurduğu Tarımsal Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti. Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde yerel kalkınma ve tarımsal üretime verdiği değeri hatırlatarak söze başlayan Soyer “Tarım, kalkınmamızın önündeki en büyük değer. Menemen’in verimli topraklarında böyle güzel çalışmalar yapılması bizleri son derece mutlu ediyor” dedi.

Serdar Aksoy’un öncülüğüyle Menemen’de Belediye bünyesinde ilk kez kurulan ARGE Merkezi’nin çiftçi, üretici ve Menemen halkı için büyük bir şans olduğuna değinen Soyer şu ifadeleri kullandı: “Bu merkezde gerekli envanter çalışmaları yapılarak, alternatif ürünlerin de çiftçiye sunulması ile beraber ciddi bir kalkınma başlayacak. Biz Büyükşehir olarak Menemen’e dün olduğu gibi, bugünde desteğimizi tam ve eksiksiz sağlayacağız. Başta Başkanımızı ve ardından emeği geçen tüm dostlarımızı bu güzel çalışmayı yarattıkları için kutluyorum”

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Üreticinin kalkınması için bir başlangıç

Serdar Aksoy, Araştırma Merkezi’nin önemli bir ARGE merkezi haline gelerek çiftçiyi ayağa kaldıracağını ve doğru yönlendirmeyle üretimi güçlendireceğini vurguladı. Seçim vaatleri içerisindeki ilk hedefleri arasında tarımsal kalkınma olduğunu hatırlatan Aksoy, “Bu anlamda ilk etapta Belediyemiz bünyesindeki bu 160 dönümlük arsada çalışmamıza başladık. Burada Ziraat Yüksek Mühendisleri, ARGE ekipleri ve çiftçi ile beraber Menemen’de üretim odaklı çalışmalarımıza başlayacağız” dedi. Çiftçiyi ayağa kaldırmayı ve toprağa küsmesini engellemeyi amaçladıklarını söyleyen Aksoy şu ifadeleri kullandı: “Tarım Kooperatifleri kuracağımızı ve üreticinin kalkınmasının önünü açacağımızı söylemiştik. Bu merkez bir başlangıç. Merkez farklı alanlarda büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Menemen’de çiftçilerin üretim envanterleri kapsamında başlatacağımız araştırmalar sonucunda üreticiye alternatifler sunmak da hedeflerimiz arasında. Menemen için üreten ve gelişen dönem başlıyor”

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Cittaslow da prestij sağlayacak

Cittaslow Türkiye ağına üye kentlerin temsilcileri geçtiğimiz cumartesi Türkiye Cittaslow Koordinatörü Tunç Soyer’in ev sahipliğinde Tarihi Asansör’de buluştu. 31 Mart’tan sonra göreve gelen belediye başkanlarının mevcut üyelerle tanışması amacıyla düzenlenen toplantıda Başkan Soyer’in Cittaslow Koordinatörlüğü görevini 1 yıl daha sürdürmesi kararlaştırıldı. Soyer toplantıda şu ifadeleri kullandı: “Bu birliğe üyelik dünyanın her yerinde prestij sağlayan bir şey. Dışarıdan sağlanacak kaynaklar konusunda eliniz güçleniyor. Ayrıca üyelik için istenen kriterler önünüze bir yol haritası koyuyor.”