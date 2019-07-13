25.8 C
Istanbul
13.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Kalp Hanım, biz çok iyiyiz; ya sen?

Kalp Hanım, biz çok iyiyiz; ya sen?

Burak Abatay Burak Abatay

Köyünü Bırakanın Ağıdı şiirinde şöyle der Sennur Sezer:

“Bilirim/ Süsüdür saçı kadının/ Uzatılır/ Sevdaya, duvağa ve kefene/ Örtmez aklı/ Kestim örgülerimi gömdüm/ Bahçeme”. Bu Sezer’in şiirlerinde sıkça şahit olduğumuz ‘kadın’ meselesine ve ona bakışına dair anlamlı dizelerdir. Emek ve kadın mücadelesi, Sennur Sezer’in ‘cebindeki’ en değerli şeylerdendir. Nitekim o ve birçok şair kadının da emeğiyle edebiyatın ‘erkek’ yönü böyle törpülendi, hizaya getirildi.

Bunun bence bir örneğini de müzikte yaşıyoruz. 2016 ve 2017’de yayımladığı iki albümle bize güzel şarkılar armağan eden Kalben, ‘Aşk Çeşmesi’ isimli EP’sini dün yayımladı. Peki, Sennur Sezer şiiri için verdiğim örnek Kalben’le nasıl bağdaşır? Şöyle: EP’ye adını veren şarkıda “Çıldırır gibi yanarken kendimin en içlerinde/ Ateş arad yirmilik kızlar ceplerimde”; Kalp Hanım şarkısında “Kalp hanım nasılsınız/ Ah ne çok kırıksınız/ Kim dedi her şey yoluna girecek diye” şeklinde söylüyor şarkısını Kalben. Bu Kalben’in bütün şarkı sözleri içerisinde daha uzun uzun bahsedilebilecek iki örnek sadece.

en içlerinde/ Ateş yarar yürümelik, genç kızlar ceplerimde”; Kalp Hanım şarkısında “Kalp hanım nasılsınız/ Ah ne çok kırıksınız/ Kim dedi her şey yoluna girecek diye” şeklinde söylüyor şarkısını Kalben. Bu Kalben’in bütün şarkı sözleri içerisinde daha uzun uzun bahsedilebilecek iki örnek sadece.

Daha da büyüleyicisi ‘Aşk Çeşmesi’ EP’sinde yer alan üç şarkının video kliplerinin yer aldığı ‘Kız Kulesi’nin Anahtarı’ filmi. Aytekin Yalçın’ın yönetmenliğinde çekilen kliplerde 2 şarkı arasında Kalben’in okuduğu şiirler tüm bu söylediklerini ispatlar nitelikte.

Kadın olmanın, eşcinsel olmanın, sevmenin, sevilmemenin, hor görülmenin, zaaflarımız ve güçlülüklerimizi çok güzel anlatıyor Kalben. Hem şarkılarında hem de kliplerde. Mutlulukla takip edin onu!

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,312AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan: Suç işleyen Suriyelileri sınır dışı edeceğiz

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam yapılan MKYK toplantısında "Suriyelileri ülkelerini...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu, ‘En güzel başkanlık sistemi Amerika’da var’ sözlerine açıklık getirdi

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmaya açılan "En güzel başkanlık sistemi ABD'de...
Devamını Oku

Bahçeli: Eski sisteme dönülmesini isteyenler samimi, iyi niyetli değil

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret...
Devamını Oku

Turizm Fonu’na Sayıştay denetimi

birgun.net -
AKP milletvekilleri tarafından hazırlanarak Meclis’e sunulan “Turizm Ajansı ve Turizm Fonu’’ kanun...
Devamını Oku

Ukrayna’da televizyon binasına bomba atarlı saldırı

birgun.net -
Ukrayna’da yayın yapan 112 Ukraine televizyonunun Kiev’deki binasına kimliği belirsiz kişilerce bomba...
Devamını Oku

Demirtaş, Suruç Katliamı’nın yıl dönümü için cezaevinde resim çizdi

birgun.net -
HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç katliamının 4’üncü yılında...
Devamını Oku

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

birgun.net -
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunun "BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğünü, not görünümünün "negatif"...
Devamını Oku

Afganistan’da bir ABD askeri öldürüldü

birgun.net -
Afganistan'daki NATO kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir ABD askeri öldürüldü.
Devamını Oku

ÖDP’li Şakir İpek iş cinayetinde yaşamını yitirdi: İktidardan ve patronlardan hesap soracağız

HABER MERKEZİ -
İstanbul Kartal’da, Vatan Plastik’te üretim bölümünde çalışan Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi,...
Devamını Oku

Kültürpark Platformu’ndan GSF açıklaması: Sanat da Kültürpark da çuvala sığmaz

BİRGÜN İZMİR -
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı binalarının İzmir...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi