Kalp Hanım, biz çok iyiyiz; ya sen?

Köyünü Bırakanın Ağıdı şiirinde şöyle der Sennur Sezer:

“Bilirim/ Süsüdür saçı kadının/ Uzatılır/ Sevdaya, duvağa ve kefene/ Örtmez aklı/ Kestim örgülerimi gömdüm/ Bahçeme”. Bu Sezer’in şiirlerinde sıkça şahit olduğumuz ‘kadın’ meselesine ve ona bakışına dair anlamlı dizelerdir. Emek ve kadın mücadelesi, Sennur Sezer’in ‘cebindeki’ en değerli şeylerdendir. Nitekim o ve birçok şair kadının da emeğiyle edebiyatın ‘erkek’ yönü böyle törpülendi, hizaya getirildi.

Bunun bence bir örneğini de müzikte yaşıyoruz. 2016 ve 2017’de yayımladığı iki albümle bize güzel şarkılar armağan eden Kalben, ‘Aşk Çeşmesi’ isimli EP’sini dün yayımladı. Peki, Sennur Sezer şiiri için verdiğim örnek Kalben’le nasıl bağdaşır? Şöyle: EP’ye adını veren şarkıda “Çıldırır gibi yanarken kendimin en içlerinde/ Ateş arad yirmilik kızlar ceplerimde”; Kalp Hanım şarkısında “Kalp hanım nasılsınız/ Ah ne çok kırıksınız/ Kim dedi her şey yoluna girecek diye” şeklinde söylüyor şarkısını Kalben. Bu Kalben’in bütün şarkı sözleri içerisinde daha uzun uzun bahsedilebilecek iki örnek sadece.

en içlerinde/ Ateş yarar yürümelik, genç kızlar ceplerimde”; Kalp Hanım şarkısında “Kalp hanım nasılsınız/ Ah ne çok kırıksınız/ Kim dedi her şey yoluna girecek diye” şeklinde söylüyor şarkısını Kalben. Bu Kalben’in bütün şarkı sözleri içerisinde daha uzun uzun bahsedilebilecek iki örnek sadece.

Daha da büyüleyicisi ‘Aşk Çeşmesi’ EP’sinde yer alan üç şarkının video kliplerinin yer aldığı ‘Kız Kulesi’nin Anahtarı’ filmi. Aytekin Yalçın’ın yönetmenliğinde çekilen kliplerde 2 şarkı arasında Kalben’in okuduğu şiirler tüm bu söylediklerini ispatlar nitelikte.

Kadın olmanın, eşcinsel olmanın, sevmenin, sevilmemenin, hor görülmenin, zaaflarımız ve güçlülüklerimizi çok güzel anlatıyor Kalben. Hem şarkılarında hem de kliplerde. Mutlulukla takip edin onu!