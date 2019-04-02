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02.04.2019
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Kameraları kapalı sanan AKP yöneticileri arasında skandal konuşma

Havva Gümüşkaya Havva Gümüşkaya

AKP’nin Kırklareli milletvekili Selahattin Solmaz kameraların açık olduğunu unutup sohbete daldı. Yanındaki MYK üyesine seçim itirazı henüz değerlendirilmeden nasıl sonuçlanacağını anlattı.

31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılacak olan itirazlarla ilgili süre bugün saat 15.00 itibari ile sona erdi.

Kırklareli’de Bağımsız Aday Mehmet Kesimoğlu %37,48 oy oranı ile seçinin kazananı olurken ‘cumhur ittifakı’nın adayı MHP’li Derya Bulut %36,94 oranında kaldı. AKP ilçe başkanlığı ve MHP’liler seçime itiraz etti.

İtirazlarının son gününde AKP Kırklareli Milletvekili Solmaz ve MHP’li aday Derya Bulut’un Seçim Kurulu önündeki konuşmaları dikkat çekti.

Solmaz’ın kameraların kapalı olduğunu sanarak yanındakilere “İtirazımızın kabul edilerek sandıkların açılacağı kararı açıklanacak değil mi?” diye sorduğu duyuldu.

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, “Devlet ve iktidar gücüyle yargıya müdahale ediyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kesimoğlu Twitter üzerinden de destek çağrısında bulunarak “Kırklareli halkının iradesine sahip çıkmak üzere, Millet’in Vekillerini yarın Kırklareli’ne davet ediyorum!” ifadelerini kullandı.

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