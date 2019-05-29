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30.05.2019
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Kamil Koç’ta servis şoförünün tacizine uğrayan kadın, tacizciyi teşhir etti

Kamil Koç firmasına bağlı servis şoförünün tacizine ve psikolojik şiddetine maruz bırakılan Dumlupınar, “Yaşadığım sadece erkek şiddeti ve psikolojik şiddet değildi, toplumsal baskınında bir ürünüydü” dedi

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Kamil Koç firması ile Bursa’dan İstanbul’a seyahat eden Irmak Dumlupınar isimli kadın yolculuğu sonrası kullandığı servis aracının şoförü tarafından taciz ve tehditlere maruz bırakıldı. Duruma tepki gösterdiğinde ise şoförün “sen teröristsin” ithamları ile karşılaştı.

Sosyal medya üzerinden tacizci şoförü teşhir eden Dumlupınar, yaşadıklarını BirGün’e anlattı.

İstanbul Dudullu Otogarı’ndan gece 01.00 servisini kullanan Dumlupınar, güzergah konusu üzerine tartışmanın başladığını belirtti. Tartışma sırasında araçta yalnız olmadığını belirten ve diğer yolcuların durum karşısında verdikleri tepkileri anlatan Dumlupınar, “Yaşadığım sadece bir erkek şiddeti, psikolojik şiddet değildi, toplumsal baskının bir ürünüydü” dedi.

“Karşılıklı münakaşa sırasında ben kendimi savundukça şoför iyice yükseldi” diyen Dumlupınar, adamın şiddet eğiliminde olduğunu, üzerine yürüyerek hakaret ve tehdit ettiğini belirtti. Şoför Dumlupınar’ı kendisini savunmasının karşında “Sen teröristsin” şeklinde itham etti.

Daha sonrasında hemen firmayı arayan Dumlupınar, olayın üzerine düşülmediğini, servis amirliğinden gülerek karşılık aldığını ifade etti.

Konuya dair firma yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken Dumlupınar avukatı aracılığıyla şoför ve firma hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Irmak Dumlupınar’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

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