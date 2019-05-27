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28.05.2019
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Kamu bankalarında AKP’li isimlere üst düzey atama

birgun.net birgun.net

Kamu bankalarının genel kurul toplantıları bugün gerçekleşti. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Eski İBB başkanı Mevlüt Uysal ise Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması dikkat çekti.

Türkiye’de bankacılık sektörünün önemli kurumlarından Vakıfbank’ta bugün görev değişiklikleri yaşandı. Önemli görevlendirmeler bugün yapılan Genel Kurul’da gerçekleştirildi.

Vakıfbank Genel Müdürü Emin Özcan görevden alındı. Görevden alınan Özcan, Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Genel Müdürlüğü de finans dünyasının ünlü isimlerinden, bankanın Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih getirildi.

Eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut ise Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mevlüt Uysal da Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. 

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