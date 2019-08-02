Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan THY’ye ‘sansür’ desteği

Kamu Denetçiliği Kurumu, BirGün, Cumhuriyet, Sözcü, Evrensel, Korkusuz, Yeniçağ, Milli Gazete ve Yurt gazetesi gibi iktidar yanlısı olmayan gazetelerin Türk Hava Yolları (THY) uçaklarına alınmamasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal’ın yaptığı başvuru hakkında “Görev alanına girmediği” gerekçesiyle “İncelenemezlik” kararı verdi.

KARAR SİYASİ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, BirGün, Cumhuriyet, Sözcü, Evrensel, Korkusuz, Yeniçağ, Milli Gazete ve Yurt gazetesi gibi muhalif yayın organlarının THY uçaklarında yolculara dağıtılmamasına tepki göstererek, THY’nin eyleminin hukuka aykırı olduğu yönünde tavsiye niteliğinde karar alınması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) başvurmuştu. Tanal başvuru dilekçesinde, THY uçaklarına sadece Star, Sabah, Yeni Şafak ve Akit gibi iktidar yanlısı gazetelerin alınmasının ticari değil, siyasi bir karar olduğunu kaydetti. Tanal, THY’nin iktidarın sözcülüğünü yapan gazete ve dergileri dağıtıp, diğer dergi ve gazeteleri yolcuları ile buluşturmamasının “kişilerin haber alma özgürlüğünün doğrudan ihlali” anlamına geldiğini vurguladı. Kamu Denetçiliği Kurumu, Tanal’ın başvurusu için “Kurumun görev alanına girmediği” gerekçesiyle ‘incelenemezlik’ kararı verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal



ERDOĞAN BAŞVURUSU İÇİN DE AYNI KARARI VERMİŞTİ

Kamu Denetçiliği, CHP’li Tanal’ın yerel seçim sürecinde tarafsızlığı bir kenara bırakarak AKP’li adaylara oy isteyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki başvurusu için de benzer gerekçeyle incelenemezlik kararı vermişti.

“KAMU DENETÇİLİĞİ’NİN GÖREV ALANINA HANGİ KONU GİRİYOR?”

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ikinci başvurusunu da “Görev alanına girmediği” gerekçesiyle reddetmesini değerlendiren CHP’li Mahmut Tanal, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kayınpederi Şeref Malkoç’un Başdenetçi olarak başında bulunduğu Ombudsmanlık’ın adeta “Aman iktidarı rahatsız etmeyeyim” tutumu içerisinde olduğunu söyledi. Kamu Denetçiliği Kanunu’na rağmen “Görev alanıma girmiyor” şeklindeki gerekçeyi şaşkınlıkla karşıladığını belirten Tanal, “Çok merak ediyorum, Kamu Denetçiliği’nin görev alanına hangi konular giriyor? Kamu Denetçiliği’ni Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ne çevirdiler” dedi.