Kamu emekçilerinin yüzde 70’i yoksul

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, hazırladığı raporda Türkiye’de memurların yüzde 70’inin yoksulluk sınırı altında yaşadığını açıkladı.

Ağbaba raporda yoksulluk sınırının 8 bin lirayı aştığını hatırlatırken öğretmenlerin, hemşirelerin ve en düşük memur maaşıyla geçimini sağlayan memurların yoksulluk sınırının altında yaşadığını vurguladı.

Ağbaba raporunda ataması yapılmayan öğretmen ve sağlık personellerinin atamasının, saray’ın örtülü ödenekten 2019’un ilk 5 ayındaki harcamasının 250 bin öğretmen ya da hemşire maaşına denk geldiği için yapılmadığını söyledi. Ağbaba’nın raporuna göre Saray’ın ilk 5 ayındaki harcaması ise 1 milyar lirayı aşıyor.

Yüzde 70 yoksullkla boğuşuyor

Ağbaba’nın raporunda memurların yüzde 6’lık ücret zammı ile yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiği ifadeleri yer alırken şu bilgilere yer verildi: “Ülkemiz de memurlarımızın yüzde 70’i yoksullukla boğuşmaktadır. TÜİK 6 aylık enflasyonu yüzde 5.01 olarak açıklarken Memur maaşlarına Temmuz ayı itibariyle yapılan zam oranını enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 1.01 oranında zam farkı vermiştir.”

AB ülkelerinin çok gerisindeyiz

AB ülkeleri genelinde çalışan en düşük ortalama memur maaşlarının 2.500 avro civarında olduğuna değinilen raporda bu miktarın Türkiye’nin 5 katından fazla olduğu belirtildi. Raporda “Türkiye’deki ücretlerin de karşılaştırıldığı raporda 24 Haziran seçimleri öncesinde 3600 ek gösterge sözü verilen öğretmenler ve sağlık personellerin ekonomik durumu ile AB ülkelerin de çalışan öğretmenlerin ve sağlık personellerinin ekonomik durumu arasında kayda değer farklılıkları bulunmaktadır” denildi.

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Vergiler kamu hizmeti olarak geri dönmeli

Raporda Avrupa ülkelerinde emekçilere yönelik vergilendirmeler ile ilgili ise şu ifadeler yer aldı:

“AB birliğinin üç önemli ekonomisine sahip olan Almanya, Fransa ve Hollanda’da öğretmen ve hemşire maaşları oldukça yüksek seviyede seyretmektedir. Öte yandan bu ülkelerde kamu çalışanları ve asgari ücret ile çalışanlara yönelik uygulanan vergilendirme, tekrardan ülke çalışanlarına eğitim, sağlık, ulaşım vb. gibi harcamalarda kamu hizmeti olarak geri döndüğü gözlemlenmektedir.”