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15.07.2019
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Kamu emekçisi sesini yükseltmeli

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

2020-2021 yıllarını kapsayan ve yaklaşık 3 milyon kamu emekçisi ile 2 milyon kamu emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda başlayacak.

Konfederasyonlar ve yetkili sendikalar taleplerini en son 24 Temmuz’da Bakanlığa iletecek. Toplu sözleşme süreci ile ilgili açıklama yapan KESK Haber-Sen MYK Üyesi İbrahim Damatoğlu, “Temmuzda memur maaşlarına yüzde 5 zam ve yaklaşık yüzde 1 enflasyon farkı vermek, memurun açlığa terk edilmesi anlamı taşımaktadır. Kamu emekçileri sesini yükseltmelidir” dedi.

Damatoğlu, toplu sözleşme masasında KESK’in ekonomik kayıpların karşılanmasını, temel ücretin artırılmasını, iş güvencesine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasını, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, işe alımlarda mülakatın kaldırılmasını, güvenlik soruşturmalarına son verilmesini talep edeceğini belirtti.

YANDAŞ SENDİKAYI TEŞHİR EDECEĞİZ

Damatoğlu, toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

İbrahim Damatoğlu

“Kamu emekçilerini toplu sözleşme masasında satan, kendine verilen yasal süreyi bile beklemeksizin hiçbir sorunu diğer konfederasyonlarla görüşmeden imza atmaya hevesli bu yandaş sarı sendika, her zamanki gibi yine milyonlarca kamu emekçisini o masada yarı yolda bırakıp satacaktır. KESK olarak tabii ki buna şaşırmayacağız. İktidarın payandası olan bu oluşumun aklımızla dalga geçmelerini bizler çok net biliyoruz ve tüm kamu emekçileri adına sosyal, ekonomik ve demokratik haklarımızın savunulması için mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz. Bu tip yandaş sarı sendikaların manipülasyonlarını yılmadan kamu emekçilerine ve tüm kamuoyuna teşhir edeceğiz.”

Damatoğlu, “KESK, her zaman olduğu gibi sorumluluk bilinciyle ve mücadele coşkusuyla tüm kamu emekçilerinin emniyet sigortası olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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