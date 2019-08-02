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02.08.2019
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Kamu işçilerine ikramiye tarihi belli oldu

birgun.net birgun.net

Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki ikramiyenin ödeme tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos’ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri  belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos’ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek. 

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