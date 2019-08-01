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01.08.2019
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Kamu işçisine bir sefalet teklifi daha!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 200 bin kamu işçisi için hükümetten gelen son teklifi açıkladı: yüzde 6+4. Atalay: Bu rakamı anlamakta zorlanıyoruz.

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili hükümetin yeni bir teklifte bulunduğunu açıkladı. Atalay, “Dün (önceki gün) bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4” dedi.

Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk-İş’in kuruluşunun 67’nci yıldönümü dolayısıyla konfederasyon genel merkezine yaptığı ziyarette, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değindi.

alım gücümüz yüzde 27 düştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un önceki gün konfederasyonlarını ziyaret ettiğini anımsatan Atalay, şunları kaydetti:
“Ocak ayında başlayan, bugüne kadar süren kamu sözleşmelerimiz var. Bizim talebimiz ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı. Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4. Dün Sayın Bakana da ifade ettim. Bundan iki sene evvel temmuz ayında kamu sözleşmelerini imzaladık, hükümet ilk altı ay yüzde 7,5, ikinci altı ay yüzde 5 verdi. İşçinin alım gücü daha iyi bir noktadaydı. Aradan iki sene geçti, alım gücümüz yüzde 27 düştü. Bu rakamı anlamakta zorlandığımızı kendilerine ifade ettik, önümüzdeki günlerde bunu değerlendireceklerini söylediler.”

DARPHANE’DE GREV İLANI ASILDI

İstanbul’daki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde grev ilanını astıklarını bildiren Atalay, “Kanuni süreç bu şekilde. Asmazsak yetkimiz düşüyor. Ayın 19’unda da darphanede, Eti Maden’de tarımda 30 bine yakın arkadaşımız greve çıkmak mecburiyetinde. Greve çıkalım, işyerini, ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz” dedi.

KIDEM TAZMİNATININ YAPISINDAN MEMNUNUZ

Atalay, kıdem tazminatının her yıl çeşitli dönemlerde gündeme getirildiğine dikkat çekerek, “Kıdem tazminatının mevcut yapısından memnunuz. Almayanlarla ilgili düzenleme yapılabilir. Fonla ilgili bugüne kadar başımıza gelenler ortada. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme konusunda işveren de razı değil” ifadelerini kullandı.

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