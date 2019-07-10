Kamu işçisine sefalet zammı önerisi!

Emekliye yüzde 5 zammı reva gören hükümet, kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde de ilk 6 ay yüzde 5, ikinci ay yüzde 4 zam teklif etti. 2017 kamu sözleşmesinde yüzde 7,5+5 zamma imza atan hükümetin bu teklifine Türk-İş “Konuşulacak bir tarafı yok” diyerek tepki gösterdi.

Hükümet, 200 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ilk zam teklifini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un çağrısıyla dün bakanlık binasında yapılan toplantıda, kamu işçilerine sefalet zammı önerildi. 2017 yılında yapılan son toplu sözleşmede ilk 6 ay için yüzde 7,5, ikinci 6 ay için yüzde 5 zamma imza atan hükümet, bu yıl ise ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay ise yüzde 4 oranında zam teklif etti. Türk-İş’in en düşük kamu işçisi maaşının 3 bin 500 liraya çıkarılması talebine ise hükümetin yanıtı, ‘3 bin 500 liranın altında alan işçilere 60 lira verme’ teklifi oldu.

‘KONUŞULACAK TARAFI YOK’

Görüşmenin ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Bu rakamın müzakere edilecek, konuşulacak bir tarafı yok. Baktığınızda elektriğe iki senede yüzde 50 zam gelmiş. Çaya, şekere yüzde 45 civarında zam var. Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize diyorlar ki yüzde 5. Birazdan kamu koordinasyon kurulumuz bizi bekliyor; ama bunun oraya götürülebilir bir tarafı yok. Ocak ayında net 3 bin 400 lira maaş alan işçimiz vergiden dolayı temmuz ayında 3 bin 215 lira maaş alıyor. Sadece 6 ayda 185 lira kaybımız var” dedi.

“Şahsımın ve Türk-İş’in arzusu bu işin masada bitmesi” diyen Atalay, şöyle devam etti: “Ekonomik sıkıntıda ilk olarak işçi ücretleri sabit kalsın deniyor. Sendikalarımızın süreçleri devam ediyor, sanırım 60 günlük bir süresi var. Türk-İş ve şahsımın grevle ilgili ne arzusu var ne de talebi var. Yasalar emrediyorsa ne sendikacılara onu yapmakla mükellefiz” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ YÜZDE 18 İSTEMİŞTİ

Türk-İş Koordinasyon Kurulu, toplu sözleşmede en düşük kamu işçisi maaşının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, zammın ardından ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon+3 puan refah payı talep etmişti.

Türk-İş iki yıl önce yapılan toplu sözleşmede ise 2017 yılı için yüzde 18, 2018 yılı için ise 2017 yılı enflasyonu artı yüzde 4 zam istemişti. Türk-İş ile hükümet arasında bağıtlanan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nde ilk 6 ay yüzde 7,5, ikinci 6 ayda yüzde 5, ikinci yıl ise birinci yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 zam oranında zam verilmişti.