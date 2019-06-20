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20.06.2019
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Kamuda israfın bilançosu: Faiz

Ozan Gündoğdu Ozan Gündoğdu

2017’de faiz lobisi ile mücadele adı altında halkın önüne başkanlık sistemi kondu. Ancak başkanlık sistemine geçilmesinden 2 sene sonra hazine, faiz giderlerine boğuldu. Sadece 5 ayda hazineden ödenen toplam faiz gideri 46,3 milyar lirayı buldu. Üstelik bu borcun 11,7 milyar lirası dış borca ödenen faiz oldu.

MEB harcaması kadar faiz ödendi

Son dönemde seçim ekonomisi yüzünden artan bütçe açığı aynı ölçüde artan borçlarla finanse edildi. Buna karşılık borç bulmakta zorlanan hazine artık borca daha fazla faiz vermek zorunda kalıyor. 2019’un ilk 5 ayında toplam 46,3 milyar liraya ulaşan faiz giderleri geçen sene aynı döneme kıyasla yüzde 50 arttı. Böylece hazinenin ödediği faiz giderleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 ayda harcadığı parayı yakaladı.

• 5 ayda ödenen toplam faiz: 46,3 milyar lira

• 5 ayda Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplam harcaması: 49,1 milyar lira

2018’in ilk 5 ayında hazinenin ödediği toplam faiz 30,4 milyar lira iken, bu tutar 1 yıl içinde yüzde 50 arttı.Buna karşılık hazinenin ilk 5 ayda vergi, yargı ve idari, trafik para cezalarından elde ettiği gelirler toplam 4,6 milyar lira oldu. Böylece yurttaşın hazineye ödediği para cezalarının tam 10 katı kadar hazine borç aldığı kişilere faiz ödemesi yapmış oldu.

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Faiz ödemeleri vergilerin ne kadarı?

Hazinenin 2019 yılının ilk 5 ayında topladığı vergilerin bir çoğu tek başına faiz ödemelerini finanse edemiyor. Hazine bu yıl akaryakıttan 22 milyar lira, alkollü içkilerden 4,8 milyar lira, tütün mamullerinden 19,6 milyar lira ÖTV geliri elde etti. Ayrıca hazine yurttaşlardan 4,6 milyar lira para ve vergi cezası toplarken, motorlu taşıtı olan yurttaşlar hazineye 6,6 milyar lira MTV ödedi.

• Hazinenin ödediği faiz gideleri;

• Akaryakıttan toplanan ÖTV’nin 2,1 katı

• Alkollü içkilerden toplanan ÖTV’nin 9,6 katı

• Tütün mamullerinden toplanan ÖTV’nin 2,3 katı

• Para ve vergi cezalarının 10 katı

• Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 7 katını oluşturdu.

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