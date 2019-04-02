Kamuda, ‘Mesai arası Kuran Eğitimi’ dönemi: ‘Çorba bizden eğitim sizden’

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumsal yaşamın tümünü dinselleştiren uygulamalarının halkası olan, “Çağır Gelelim Kur’an Öğretelim” projesine ilişkin Ankara’da somut adım atıldı.

BirGün’ün Mart 2018’de gündeme getirdiği proje kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda görevli memurlara öğlen arası Kuran kursu verilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu çalışanlarının, “Öğlen arasında Kuran öğrenmek istiyoruz” talebinde bulunduğu iddiasıyla “Çağır Gelelim Kur’an Öğretelim” projesi başlattı. Çankaya İlçe Müftülüğü’ne bağlı olan çeşitli kamu kurumlarının mescitlerinde Kuran ve Siyer-i Nebi dersleri verildi.



BAŞARI BELGESİ VERİLDİ



Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakanlğı’nın Eskişehir Yolu üzerindeki yerleşkesinde yer alan mescitlerde uygulanan projeye ilişkin detaylar da paylaşıldı. Bakanlığın mescitlerinde verilen Kuran kurslarına devam eden ve Kuran okumayı öğrenen memurlara başarı belgesi verildiği bildirildi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın mescitlerindeki Kuran kurslarına katılan memur sayısının 48 olduğu duyuruldu. Memurlara, kurs bitirme belgelerinin bizzat Çankaya Müftüsü Ali Günden tarafından verildiği ifade edildi. Kursiyerlere belgelerinin yanında, Türkiye Diyanet Vakfı’nca (TDV) yürütülen, “Hediyem Kuran Olsun” projesiyle dağıtılan Kuran ve Siyer-i Nebi kitabı hediye edildiği öğrenildi.



35 BİN KURAN KURSU



Öte yandan ülke genelindeki Kuran kursu sayısı da 35 bine yaklaştı. Diyanet’in, eğitimcilerin tüm tepkisine rağmen hayata geçirerek dini eğitimi 60 aya kadar indirdiği 4-6 yaş Kuran kurslarının sayısı ise 3 binin üzerine çıktı.