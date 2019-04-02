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02.04.2019
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Kamuda, ‘Mesai arası Kuran Eğitimi’ dönemi: ‘Çorba bizden eğitim sizden’

Diyanet’in, “Çağır Gelelim Kur’an Öğretelim” projesi kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarına Kuran eğitim verilmeye başlandı. Projenin sloganı ise: Çorba bizden, eğitim sizden

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumsal yaşamın tümünü dinselleştiren uygulamalarının halkası olan, “Çağır Gelelim Kur’an Öğretelim” projesine ilişkin Ankara’da somut adım atıldı.

BirGün’ün Mart 2018’de gündeme getirdiği proje kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda görevli memurlara öğlen arası Kuran kursu verilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu çalışanlarının, “Öğlen arasında Kuran öğrenmek istiyoruz” talebinde bulunduğu iddiasıyla “Çağır Gelelim Kur’an Öğretelim” projesi başlattı. Çankaya İlçe Müftülüğü’ne bağlı olan çeşitli kamu kurumlarının mescitlerinde Kuran ve Siyer-i Nebi dersleri verildi.

BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakanlğı’nın Eskişehir Yolu üzerindeki yerleşkesinde yer alan mescitlerde uygulanan projeye ilişkin detaylar da paylaşıldı. Bakanlığın mescitlerinde verilen Kuran kurslarına devam eden ve Kuran okumayı öğrenen memurlara başarı belgesi verildiği bildirildi.

Kamu çalışanlarına “mesai arası Kuran kursu”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın mescitlerindeki Kuran kurslarına katılan memur sayısının 48 olduğu duyuruldu. Memurlara, kurs bitirme belgelerinin bizzat Çankaya Müftüsü Ali Günden tarafından verildiği ifade edildi. Kursiyerlere belgelerinin yanında, Türkiye Diyanet Vakfı’nca (TDV) yürütülen, “Hediyem Kuran Olsun” projesiyle dağıtılan Kuran ve Siyer-i Nebi kitabı hediye edildiği öğrenildi.

35 BİN KURAN KURSU

Öte yandan ülke genelindeki Kuran kursu sayısı da 35 bine yaklaştı. Diyanet’in, eğitimcilerin tüm tepkisine rağmen hayata geçirerek dini eğitimi 60 aya kadar indirdiği 4-6 yaş Kuran kurslarının sayısı ise 3 binin üzerine çıktı.

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