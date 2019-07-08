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08.07.2019
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Kamuda sendikalı oranı geriledi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2019 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye’deki toplam 2 milyon 549 bin 94 kamu emekçisinden 1 milyon 702 bin 644’ünün sendika üyeliği bulunuyor.

Bu rakamlarla geçen yıl yüzde 67,65 olan memurların sendikalaşma oranının yüzde 66,79’a gerilediği belirlendi.“Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri”, 784 bin 472 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu. Bu hizmet kolunda Eğitim-Bir-Sen’in 433 bin 787, Türk-Eğitim-Sen’in 207 bin 256 ve Eğitim Sen’in 77 bin 818 üyesi bulunuyor.Bunu, 378 bin 874 sendikalı üye sayısıyla “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” kolu takip etti. Bu hizmet kolunda ise Sağlık-Sen’in 251 bin 572, Türk-Sağlık-Sen’in 97 bin 194 ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) 20 bin 374 üyesi bulunuyor.

MEMUR-SEN YİNE İLK SIRADA

Hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen 1 milyon 19 bin 853 üye ile ilk sırada yer alırken, bunu 413 bin 339 üye ile Türkiye Kamu-Sen, 137 bin 606 üye ile KESK izledi.Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu’nun (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) 67 bin 273, Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu’nun (Tüm Memur-Sen) 7 bin 129, Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu’nun (Çalışan-Sen) 4 bin 567, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (BASK) 4 bin 88, Hak-Sen’in 3 bin 142, Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’nun (Anadolu-Sen) 719 ve bağımsız sendikaların ise 41 bin 644 üyesi bulunuyor.

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