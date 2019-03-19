Kamuya avukat dayanmıyor

Özlük haklarının yetersizliğinden yakınan kamu avukatları hızla görevlerinden ayrılarak farklı kadrolara geçiş yaparken, baro temsilcileri soruna çözüm aramak üzere Ankara’da bir araya geldi.



Ankara Barosunun ev sahipliğinde 35 baro temsilcisinin katıldığı toplantıda, kamu avukatlarının özlük haklarıyla ilgili talepler ile çözüme yönelik öneriler dile getirildi.



Toplantının sonuç bildirisinde, kamu avukatlarının maaşlarının aynı meslek grubundaki hakim ve savcı maaşının çok altında olduğuna dikkat çekildi. 1. derecedeki hakim ve savcı maaşının 14 bin 600, aynı derecedeki avukat maaşının ise 5 bin 490 olduğuna işaret edilerek, kamu avukatlarının bu koşullarda daha fazla kamuda çalışamayacağı vurgulandı.



Göreve yeni başlayan kamu avukatlarının hakim, savcı, müfettiş kadrolarına, emeklilikleri yaklaşanların ise noterliğe geçiş yaptıklarının vurgulandığı bildiride, kısa süre önce 1300 olan hazine avukatı sayısının 800‘e düştüğü kaydedildi. Diğer kamu kurumlarında da avukat sayısının hızla azaldığı belirtildi.



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



Bildiride kamu avukatlarının sorunlarının çözümü için ortaya konan önerilerden bazıları şöyle:



• Kamu avukatları, eşit işe eşit ücret ilkesi gereği 4800 Ek Gösterge, 2000 makam tazminatı ve emsale uygun temsil tazminatı, yüzde 200 özel hizmet tazminatı verilmek suretiyle avukatlık mesleğinin onuruna yaraşır bir ücrete kavuşturulmalıdır.



• Kamu avukatları hakim ve savcılık mesleğine başlayanlar gibi göreve 8. dereceden başlatılmalıdır.



• Vekalet ücreti limiti tümüyle kaldırılmalı, vekalet ücretinin, bütçe geliri olarak , kaydedilmesinden vazgeçilmelidir.



• Barolara kayıt olma zorunluluğu getirilmesi ve her türlü kayıt /üyelik aidatının İdarece ödenmesi gerekmektedir.



• Hukuk birimlerinde görev yapan idari amirlerin ve bu birimleri denetleyen denetim personelinin hukuk fakültesi mezunlarından atanması gerekmektedir.



• Arabuluculuk Kanunu ile idarelere getirilen mükellefiyetlerin, ücretsiz olarak ve istekleri dışında kamu avukatına gördürülmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.



• Farklı kurumlarda çalışan kamu avukatları mülki amirin kararıyla çalıştığı kurumdan farklı bir kuruma “geçici görev” ile görevlendirilmektedir. Avukatın yaptığı işin niteliği gereği ve kanunda açıkça muvafakat koşulu arandığından, bu kanunsuz uygulamadan vazgeçilmelidir.



• “Eşit işe Eşit Ücret” dengesinin kurulabilmesi için her idare yönünden dosya sayısına göre norm kadro belirlenmesi, bu suretle bir idarede, 30-40 dosyaya bir avukat bakarken, diğer idarede 700-800 dosyaya bir avukat tarafından bakılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

