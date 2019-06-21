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21.06.2019
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Kamuya tasarruf, özele teşvik

Tasarruf gerekçesiyle MEB bütçesinden yapılan 35 milyar TL’lik kesintiye karşın Türkiye genelindeki 15 özel eğitim kurumuna KDV istisnasından faiz desteğine kadar birçok ayrıcalık sağlandı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden tasarruf tedbirleri kapsamında 35 milyar TL’lik kesinti yapılırken 14 özel okul ve bir özel yurt Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Nisan ayı teşvik listesine alındı. Aralarında okulöncesi eğitim kurumlarının, ortaokulların ve bir de temel lisenin yer aldığı 15 özel okula, teşvikler kapsamında ayrıcalıklar tanındı. KDV’den muaf tutulan bu kurumlara, yüzde 80’lere varan vergi indirimi uygulandı.

KDV İSTİSNASI VE VERGİ İNDİRİMİ

Ankara’daki Serdar Dershanesi Eğitim Yayıncılık’a 3.4 milyon TL’lik lise yatırımı için KDV istisnası sağlanarak faiz desteği verildi. Kurumun, 480 kapasiteli lise yapımı karşılığında yedi yıl boyunca sigorta primleri devlet tarafından ödenecek.

Düzce merkezli Erkan Öğrenci Evi ve Yapı Şirketi de 70 milyon TL yatırımlı öğrenci yurdu yapımı karşılığında KDV’den muaf tutuldu. Öte yandan şirketin yüzde 70 oranında vergi indiriminden yararlanmasına olanak sağlandı.

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Adana’da yapılacak 360 öğrenci kapasiteli özel lise için benzer ayrıcalıklar SİYO Özel Eğitim Kurumları’na da tanındı. KDV’den muaf tutulan kurumun, vergi indiriminden yararlanacağı belirtildi.

Çorum’a okulöncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul ve lise yapmayı planlayan 6.4 milyon TL sabit yatırımlı Seçici Eğitim Hizmetleri’ne sağlanan ayrıcalıklar ise “KDV istisnası, faiz desteği, vergi indirimi (yüzde 80)” oldu.

TEMEL LİSELER VE DERSHANELER

Haziran 2020’de kapatılması planlanan temel lise ve dershanelerin özel okul girişimleri de karşılıksız bırakılmadı. Nisan 2019’da KDV istisnasından vergi indirimine, sigorta prim ödeme desteğinden faiz desteğine kadar birçok konuda ayrıcalık tanınan özel eğitim kurumları bunlarla da sınırlı kalmadı. Bu kapsamda desteklenen okulların toplamı 15’e ulaştı.

MASRAFIN YÜZDE 25’İ VELİDEN

Türkiye’de öğrenci başına yapılan yıllık kamusal harcama 8 bin 759 dolar olan OECD ortalamasının çok gerisinde kalarak 3 bin 591 dolar olarak gerçekleşti. Kamusal eğitim harcamalarının oranı yüzde 75 olurken hane halkı ve özel kaynaklardan yapılan eğitim harcamalarının oranı ise yüzde 25’e ulaştı.

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