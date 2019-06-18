Kanada’da kamu görevlileri dini semboller kullanamayacak

Kanada’da Bill-21 sayılı dini sembollerin kullanımı ile göçmenlik düzenlemelerini içeren Bill-9 yasa teklifi Quebec Eyalet Meclisi’nde yapılan oylamada kabul edildi. Bill-21 sayılı kamu görevlilerinin dini sembolleri kullanmalarını yasaklayan tasarı, 35 hayır oyuna karşı 73 oyla kabul edilirken, göçmenlikle ilgili eyalet hükümetine aşırı yetkiler veren Bill-9 yasa teklifi de 42 hayır oyuna karşı 62 evet oyuyla yasalaştı.

Quebec eyaletinde mart ayında, iktidarda bulunan Avenir Quebec koalisyon hükümeti tarafından eyalet parlamentosuna sunulan ve kabul edilen kanuna göre, öğretmenler, hakimler, polis memurları, gardiyanlar ve bazı kamu görevlileri mesai saatleri boyunca başörtüsü, peçe, haç sembolü ve kipa kullanamayacak. Ancak yasa, eyaletteki mevcut hükümet çalışanlarını ve memurları bundan muaf tutuyor. Bu arada peçe takan kadınlar da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamayacak.

Quebec Eyalet Başbakanı Francois Legault, seçim kampanyaları boyunca halka bu tasarıyı yasalaştıracaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, ‘’Quebec halkı bizi iktidar yaparak bu sözümüzü yerine getirmemizi istedi. Bu halkın isteğidir’’ dedi.

Başbakan Legault, yasanın Quebeclilerin çoğunluğu tarafından desteklendiğini ifade etti.