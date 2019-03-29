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29.03.2019
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Kanal D ‘uydurma günü’ gerçek sanıp haber yaptı

Radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun'un Matrax adlı programda gündeme getirdiği 'Dünya tembeller günü' Kanal D Haber tarafından ana habere taşındı

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Son günlerde iktidara yakın haberleriyle gündeme gelen, Buket Aydın’ın sunduğu Kanal D Ana Haber trollendi.

Ünlü radyocu Zeki Kayahan tarafından radyo programında ortaya atılan “Dünya Tembeller Günü’nü”sosyal medyada görerek gerçek sanan Buket Aydın ve ekibi bu durumun haberini yaptı.

ODA TV’de yer alan habere göre; Kanal D Ana Haber’in görüntüleri Twitter adresinden paylaşan Zeki Kayahan ise “Zaman zaman DünyaXGünü diye bir günü #matrax ta belirleyip eğleniyoruz. tt olunca konu artık herkesin oluyor. Dün uydurduğumuz #DünyaTembellerGünü nü ciddiye alıp kutlayan @KanalD ve @buketaydin a teşekkürler. Haber lazım olursa buradayız, tembellik etmeyin araştırın ama” diye yazdı.

Buket Aydın’ın, Kayahan’ın bu tweetine “Ben onu sizinle ‘uydurma’ bir gün değil sonuçta böyle bir gün var anlamında paylaştım. Tarih konusuna gelirsek demek ki bizimkiler daha yeni fark etmişler tembeller gününe geç kutlanmak yakışır”diyerek yanıt vermesi ise dikkat çekti.

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Zeki Kayahan da Aydın’ın bu yanıtına, “Uydurma bir gün maalesef. Kolombiya özelinde bir gün. 28 Mart Dünya Tembeller günü diye bir gün yok. Olsa keşke… Sizin adınıza da sevineceğim” ifadeleriyle karşılık verdi.

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