17.03.2019
Anasayfa YAZARLAR

Kanarya’nın inadı!

Bu sezon birçok defa geriye düşmesine rağmen skoru değiştirmeyi başaran Fenerbahçe, Sivasspor karşısında da 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.

SERKAN FİDAN SERKAN FİDAN

Milli maçlar için lige verilen araya düşme hattından uzaklaşarak girmek isteyen Fenerbahçe, ligin doğrudan oyunu iyi oynayan takımlarından Sivasspor’u konuk etti.

Cuma akşamı… Tüm haftanın yorgunluğu, akşam yemeğinin ağırlığıyla birleşmiş. TV başında yerini alan futbolseverler maç başlamadan göz kapaklarının ağırlaştığını hissetmeye başlamış. Fenerbahçe ile Sivasspor öyle bir ilk yarı oynuyor ki futbolseverleri 45 dakika içinde derin uyku evresine eriştiriyorlar. Öyle ki 32. dakikaya kadar tarafların kaleyi tutan şutu olmadığı gibi maçın ilk yarısında akılda kalan bir pozisyon da yaşanmadı.

Fenerbahçe’nin kötü oynadığı ilk yarılara alışkınız da Ersun Yanal’ın böyle maçların ikinci yarısına değişiklik yapmadan başlamasına pek değiliz. Artık Yanal için de skor, oynanan oyundan önemli hale gelmiş.

73’de Sivas’ın kaleyi tutan ilk şutunda Özer ile golü buldu. Bu golün ardından maça hareket gelirken tribünlerden de tepkiler yükselmeye başladı. Fenerbahçe bir dakika içinde Soldado ile skoru eşitlemesi tepkinin desteğe dönmesini sağladı. Ayrıca İspanyol forvet Fenerbahçe kariyerinde ilk kez üç maç üst üste skor üretiyordu.

86’da Mehmet Ekici’nin golü üç puanın da habercisiydi. Maçın son bölümünde tempo iyice yükseliyor, ancak ne Sivasspor kurduğu baskıyla ne de Fenerbahçe yakaladığı kontra atak fırsatlarından gol atabiliyordu. Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe puanını 31’e yükselterek derin bir nefes alıyordu.

Önceki haberFord, 5 bin kişiyi işten çıkartacak
Sonraki haber“Yeni Zelanda’daki saldırganın geçmişte Türkiye’de olduğu belirlendi”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

YAZARLAR

Peter prensibi

L. DOĞAN TILIÇ -
Bu aralar kiminle konuşsam, her hâlde seçim nedeniyle sürekli siyasilerle karşı karşıya...
Devamını Oku
YAZARLAR

Çağın kahramanlık örneği: SİHA

Ayşenur Arslan -
Türkiye yıllardır Müslüman Kardeşler soslu siyasal İslamcı bir ‘hareketin’ kapsama alanında. Ne...
Devamını Oku
YAZARLAR

“Suriye suçlarına” belgelerle dokunmuşlar

ERK ACARER -
İktidarın, tutuklu avukatlara yönelik kini sadece, “Bedelini ödetiyorlar” dedikleri Soma, Berkin Elvan,...
Devamını Oku
YAZARLAR

FETÖ iddianameleri

HÜSEYİN AYGÜN -
Türkiye’de daha sonradan askeri darbeye girişecek olan “Fetullahçılar” adlı dini cemaate yönelik...
Devamını Oku
YAZARLAR

Mutlu Lazzaro: İradenin iyimserliği

CÜNEYT CEBENOYAN -
Mutlu Lazzaro, vizyona gireli çok oldu ama seyahatlerim nedeniyle yazamadım. Boş geçmek de filme...
Devamını Oku
YAZARLAR

Şenol Güneş’in öğretilmiş çaresizlikleri

MÜSLÜM GÜLHAN -
İnsanların davranış kültür kodlarını yaşadığı ortamın insanları ile kurmuş olduğu etkileşimler belirliyor....
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,644BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,240TakipçiTakip Et
8,336AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

KÜLTÜR SANAT

Grup 163: “Ankara müzik piyasasında dostluk hakim”

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde onuncu haftaya gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır Ankara müzik sahnesinin değerli ve...
Devamını Oku
ÖZEL

İstanbul’da 200 bin kişilik seçim güvenliği ordusu

Uğur Koç -
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. İktidar partileri veya diğer...
Devamını Oku
EKONOMİ

Seçimler gelince yardımlar patladı

Nurcan Gökdemir -
Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri bütçe harcamalarına damgasını vuruyor. Sosyal yardımlar geçen...
Devamını Oku
EĞİTİM

Akademide şirketleşme

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Satışı bir süredir gündemde olan ve Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında...
Devamını Oku
DÜNYA

Aşırı sağcı şiddet küreselleşiyor

RIFAT KIRCI -
Yeni Zelenda’daki katliamı Strasburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Samim Akgönül ve Regent’s Üniversitesi’nden...
Devamını Oku

SON HABERLER

Galip ama huzursuz

SPOR birgun.net -
EREN TUTEL Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde...
Devamını Oku

Beşiktaş, Göztepe’yi tek golle geçti

SPOR birgun.net -
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi tek golle mağlup...
Devamını Oku

Mersin’de dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu

GÜNCEL birgun.net -
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı.
Devamını Oku

Zidane’lı Madrid, Celta Vigo’yu rahat geçti: 2-0

SPOR birgun.net -
La Liga'da 28. hafta maçında Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu konuk etti....
Devamını Oku

“İç Güneş” sergisi sanatseverlerle buluştu

KÜLTÜR SANAT birgun.net -
Ressam Ahmet Özel'in hazırladığı "İç Güneş" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Devamını Oku

Beşiktaş’ta yangın

GÜNCEL birgun.net -
Beşiktaş'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi