Kanarya’nın inadı!

Milli maçlar için lige verilen araya düşme hattından uzaklaşarak girmek isteyen Fenerbahçe, ligin doğrudan oyunu iyi oynayan takımlarından Sivasspor’u konuk etti.

Cuma akşamı… Tüm haftanın yorgunluğu, akşam yemeğinin ağırlığıyla birleşmiş. TV başında yerini alan futbolseverler maç başlamadan göz kapaklarının ağırlaştığını hissetmeye başlamış. Fenerbahçe ile Sivasspor öyle bir ilk yarı oynuyor ki futbolseverleri 45 dakika içinde derin uyku evresine eriştiriyorlar. Öyle ki 32. dakikaya kadar tarafların kaleyi tutan şutu olmadığı gibi maçın ilk yarısında akılda kalan bir pozisyon da yaşanmadı.

Fenerbahçe’nin kötü oynadığı ilk yarılara alışkınız da Ersun Yanal’ın böyle maçların ikinci yarısına değişiklik yapmadan başlamasına pek değiliz. Artık Yanal için de skor, oynanan oyundan önemli hale gelmiş.

73’de Sivas’ın kaleyi tutan ilk şutunda Özer ile golü buldu. Bu golün ardından maça hareket gelirken tribünlerden de tepkiler yükselmeye başladı. Fenerbahçe bir dakika içinde Soldado ile skoru eşitlemesi tepkinin desteğe dönmesini sağladı. Ayrıca İspanyol forvet Fenerbahçe kariyerinde ilk kez üç maç üst üste skor üretiyordu.

86’da Mehmet Ekici’nin golü üç puanın da habercisiydi. Maçın son bölümünde tempo iyice yükseliyor, ancak ne Sivasspor kurduğu baskıyla ne de Fenerbahçe yakaladığı kontra atak fırsatlarından gol atabiliyordu. Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe puanını 31’e yükselterek derin bir nefes alıyordu.