Kanat fiyatı yüzde 35 arttı

Geçen mangal sezonu öncesine kadar kilosu 20 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu bir anda 27 liraya yükseldi fiyatı kanatlandı. Ayrıca bazı marketlerde tavuk kanadı bulmakta zorlaştı. Sektör yetkilileri tavukta ve tavuk kanadında bir üretim sıkıntısının olduğunu söylüyor. Sektörün verdiği bilgilere göre Sakarya’daki 1500 işletmeden 480′ inin faaliyetlerini durdurmuş olması tavuk sıkıntısı yaratıyor.

Sözcü’de yer alan habere göre tavuk kanadının fiyatı yüzde 35 artarak 27 liraya yükseldi. Sektör yetkilileri artan yem maliyetleri ve firmaların yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı üretim yapamaz hale geldiğini bu nedenle fiyatların bu denli artığını söylüyor. Geçen yıl mangal sezonunda kanatın kilogram fiyatı 20 liraya satılıyordu.

Yaz geldiğinde kanat fiyatında bu durumun hep yaşandığını dile getiren Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, yem fiyatlarının artması ve tavuk sıkıntısı olması dolayısıyla fiyatların arttığını söylüyor. Yalçındağ Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’de çok büyük tavuk firmaları el değiştirdi veya konkordato ilan etti. Yem fiyatları arttı. Talep arttı. Tüm bunlar birleşince fiyatların artması gayet normal. Ayrıca piyasada tavuk yok. İsteyen istediği kadar alamıyor” diye konuştu.

Piyasada tavuk eti üreten firması sayısı azalıyor

Her geçen gün tavuk üreten firma sayısının azaldığını söyleyen Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği de tavuk eti üreten firmaların bir çoğunun kapandığını bu yüzden tavuk ürünleri fiyatlarının yükseldiğini vurguluyor. Birlik yaptığı açıklamada, “Sakarya’da 1500 işletmeden 480′ i faaliyetlerini işletemez hale geldi. Her geçen gün üretici sayısı azalıyor. Onun haricinde piyasada tavukta azalıyor. Bu bizce büyük bir sorun” ifadelerini kullandı.

TAVUK ÜRETİMİNDE İTHAL EDEN DURUMA GELEBİLİRİZ

Artan üretim maliyetlerinden dolayı birçok firmanın üretim yapamaz hale geldiğini belirten Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği, “Birçok üretici firma banka borçlarından dolayı kümeslerini banklara teslim ediyor. Sektör zorda! Tavuk üretiminde ithal eden duruma gelebiliriz.” dedi.