Kanlı Cuma

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Cuma namazı sırasında Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine giren aşırı sağcı saldırgan tarafından yapılan saldırıda en az 49 kişinin yaşamını yitirdi, 50’ye yakın kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında 2 Türk vatandaşı da var.

Saldırgan saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden birinin Avustralya vatandaşı olduğu belirtildi. Linwood Mahallesinde bulunan bir caminin de saldırıya uğradığı açıklandı. Polis, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

BREİVİK’TEN İLHAM ALMIŞ

Saldırgan Brenton Tarrant yayımladığı manifestosunda 2011 yılında Norveç’te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik’ten ilham aldığını yazmış. İskoç bir aileden gelen ve Avustralya’da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.

Saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan canlı yayına devam eden saldırdan, saldırıyı aslında Christchurch’ün yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan bir kasabadaki camiye yapmayı planladığını belirtiyor. Fakat bu Al Noor ve Linwood camilerinin kiliseden dönüşürüldüğünü fark edince bunun bir saygısızlık olduğunu düşündüğü için buraya yaptığını belirtiyor.

Türkiye bölümü de var

Tarrant’ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor. “Türklere” başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş: “Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz’ın Doğu yakasında.”

Ama Boğaz’ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa’ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis’e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak.”

KARANLIK BİR GÜN

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırganların daha önce polisin şüpheliler listesinde bulunmadığını söyledi. Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Bu insanların yuvası Christchurch’tü. Birçokları için doğum yerleri değildi. Bu insanlar Yeni Zelanda’yı seçtiler. Birçokları için güvenlik içinde yaşamak için geldikleri bir yerdi. Bu olayın nasıl olduğunu anlayamayanlar için şunu söylemek istiyorum; biz nefretin kucak açtığı bir yer değiliz. Bu saldırının burada yapılma nedeni; bizim ırkçılık ve nefretle ilgimizin olmaması. Biz her zaman çeşitlilik, dostluk, iyilik ve ortak değerlerimizi paylaşmamızla kucak açan bir ülkeyiz. Değerlerimiz bu saldırıyla kesinlikle sarsılmayacak. Tarihte benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyayız. Biz bu tarz aşırıcılıkları reddedeceğiz. Burası bu tarz ideolojilerin yeri değil. Yeni Zelanda’nın profili bu olay sonrası değişmeyecek.

DÜNYA’DAN TEPKİLER

Bütün kalbimizle Yeni Zelanda’nın yanındayız

ABD: BU BİR NEFRET EYLEMİ

ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray, Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camiyi hedef alan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD’nin Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi. “Camilere yönelik saldırı sonrası Yeni Zelanda halkına en samimi duygularımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. 49 masum insan şuursuzca öldürüldü ve birçoğu da yaralandı. ABD Yeni Zelanda’nın yanındadır. Tanrı hepimizi korusun.”



Rusya: Canavarca bir terör eylemi

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Elanda’da en az 49 kişinin öldüğü cami saldırısı ile ilgili ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern’e ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Açıklamada Putin’in “İbadet eden sivillere yönelik saldırı gaddarlığı ve kötücüllüğü ile sarsıcı. Bu suça dahil olan tüm tarafların hak ettikleri cezayı bulmasını umuyorum” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Tamamen canavarca bir olay. Moskova trajedi ile ilgili Yeni Zelanda ile dayanışma içinde. Putin de kararlılıkla bu terör saldırısını kınıyor” ifadelerini kullandı.

Vatikan: Gönülden dayanışma içerisindeyiz

Vatikan, Yeni Zelanda saldırılarıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı, başta Müslümanlar olmak üzere Yeni Zelandalılarla dayanışma mesajı dile getirildi. Mesajda, “Papa Francis Christchurch’deki iki camiye yönelik anlamsız şiddet içerikli davranışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyor ve bu saldırıların ardından bütün Yeni Zelandalılarla, özellikle de Müslüman topluluğuyla, gönülden dayanışma içerisinde olduğunun bilinmesini istiyor.”



Hollanda: Acılarını paylaşıyoruz

Hollanda Kralı Willem – Alexander ve Kraliçe Maxima, “Nefret ve hoşgörüsüzlük korkunç bir yol aldı. Bu makul olmayan şiddete maruz kalan herkesin acısını paylaşıyoruz” dedi. Başbakan Mark Rutte, “korkunç saldırıları nedeniyle şok olduğunu” belirtti. Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, saldırıyı “korkunç haber” diye değerlendirdi.

Avustralya: Kederliyiz, öfkeliyiz

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde camilere saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu onayladı. Morrison, “Bugün Yeni Zelanda’daki kuzenlerimizle kederliyiz, şok olduk, dehşete düştük, öfkelendik ve bu aşırılık yanlısı, şiddet saldırısını kınıyoruz” dedi.

İngiltere: Rahatsız edici şiddet eylemi

İngiltere Başbakanı Theresa May, “Christchurch’teki korkunç terörist saldırının ardından İngiltere halkı adına Yeni Zelanda halkına en içten başsağlığı diliyorum. Bu rahatsız edici şiddet eyleminden etkilenen herkesle birlikteyim”dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, “Bu korkunç eylemin ardından kalplerimiz sizinle. Yeni Zelanda, dünyanın en huzurlu, barışı seven ve cömert ülkelerinden biri. İngiltere’deki arkadaşlarınız sizinle birlikte” dedi.

Almanya: Yas tutuyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ‘’Irkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum. Bu tür teröre karşı, yan yana duruyoruz” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter üzerinden yayınladığı mesajında saldırı nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Imran Khan

Pakistan Başbakanı “Yeni Zelanda’daki bu terörist saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırı terörizmin bir dine sahip olmadığını teyit ediyor. Dualarımız saldırıya uğrayanlar ve onların aileleri için.”

TÜRKİYE’DEN TEPKİLER

Bu ırkçı ve insanlık dışı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz

CHP

Terörizm ırk, milliyet, din ayırımı yapmayan, tüm dünyada uluslararası işbirliği ile mücadele verilmesi gereken küresel bir tehdittir. Yeni Zelanda’daki saldırının faillerinin en kısa zamanda yakalanmasını ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz.”

Erdoğan: Düşmanlık katliam boyutuna ulaştı

Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenaze töreninde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Yeni Zelanda’daki saldırıya değinerek, “İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu, dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir. Katilin temsil ettiği anlayışın batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır. Şayet derhal önlem alınmazsa, felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı, özellikle de batı ülkelerini bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz” dedi.



KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ:

ÖDP

Yeni Zelanda’da camilere yönelik terör saldırısını lanetliyoruz. İnsanlığın başı sağolsun. İnsanlık, etnik, dinsel, mezhepsel ayrışma ve düşmanlaştırma politikalarından beslenen bu karanlığa asla teslim olmayacak.