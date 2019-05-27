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27.05.2019
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Kanser hastasına ‘vekil kalıyor’ diyerek oda vermediler!

Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesini kullanmak isteyen kanser hastası muhafıza, milletvekillerine tahsis edildiği gerekçesiyle oda verilmedi.

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Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesini kullanmak isteyen kanser hastası muhafıza, milletvekillerine tahsis edildiği gerekçesiyle oda verilmedi.

Bu olay, Orman Genel Müdürlüğü konukevindeki odaların, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla milletvekillerine tahsis edildiğini ortaya çıkardı. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş yaşananlara, “Bu kurum birilerinin çıkarı uğruna peşkeş çekilemez. Dağda bayırda kaçakçılıkla mücadele ederek hayatını kaybeden, yangında yanarak ölen meslektaşımızın burada hakkı var, onların kemikleri sızlıyor. Talan ettiğiniz, peşkeş çektiğiniz yeter artık” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar‘ın haberine göre, kanser hastası bir orman muhafaza memuru, Ankara’da kanser tedavisi göreceğini ve bu süreçte misafirhaneye ihtiyacının olduğunu ve ekonomik durumlarının iyi olmadığını kendisine iletti. Orman memurlarına hizmet etmek için kurulan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 26 odalı Ömer Özen Eğitim Merkezi’ni (misafirhane) arayan Durmuş, yetkililerden “yer olmadığı” yanıtını aldı. Durmuş, ardından misafirhanede “kimin kalacağı” sorusu ile karşılaştı. Durmuş, bir muhafaza memurunun tedavi için geleceğini ve 1 hafta konaklaması gerektiğini söylemesi üzerine, yetkiliden, “Zaten burada muhafaza memurlarına yer verilmiyor” yanıtını aldı. Yetkili; misafirhanenin yüzde 60’ının milletvekilleri tarafından doldurulduğunu, bir yılı aşkın süredir orada kaldıklarını ve bakanın emri ile misafirhanenin milletvekillerine tahsis edildiğini söyledi.

Durmuş, bazı milletvekillerinin çoğu zaman orada kalmadığını, fakat oda anahtarlarının vekillerde olduğunu belirtti.

“Milletvekilleri, derhal burayı boşaltın, aksi halde bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz”

Misafirhanenin önünde sosyal medyadan canlı yayın aracılığıyla açıklama yapan Durmuş, şunları kaydetti:

“Bu kurumu cansiperane sırtlanan muhafaza memurları, hele ki kanser tedavisi gören bir meslektaşımız burada kalamayacaksa kimler kalacak? Sayın bakan, haddini bil! Bu kurum, milletvekillerine peşkeş çekilemez. O memurlar olduğu için bu kurum vardır. 

Milletvekillerinin ekonomik durumu oldukça iyi, bir otelde kendilerine özel oda tahsis ettirebilirler. Bu kurumu, buna müsaade eden yöneticileri, sayın bakanı kınıyorum! Kuruma emek veren insanların buralarda hakkı vardır. Milletvekilleri, derhal burayı boşaltın. Aksi halde bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Bu uyarıyı yapıyorum.”

Durmuş’un, yaptığı açıklamanın hemen ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından arandığı, bakanın bu açıklamadan rahatsız olduğu ve Durmuş hakkında soruşturma açıldığı da öğrenildi.

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