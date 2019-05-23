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23.05.2019
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Kanserli çocuklar rahatlıkla oynayabilecek

birgun.net birgun.net

Gülmenin gücüne inanarak ciddi hastalıklar ve travmalar nedeniyle yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayamayan çocuklara, destek sağlamak amacıyla kurulan ‘Gülmek İyileştirir Derneği’, projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Aslı Bastıyalı, kızı Bahar lösemi hastasıyken yaşadıkları psikososyal destek ihtiyaçlarından yola çıkarak derneği kurdu.

Hastanelerin yatan servislerinde tedavi gören çocuklara, tedavileri boyunca sıkılmasınlar diye masallarla dolu MP3 çalarlar götüren dernek, aynı zamanda ihtiyacı olan ailelere rehberlik hizmeti veriyor.

Dernek, şimdi de İstanbul Altunizade’de bulunan Hijyenik Oyun Merkezleri’nin ikincisini Avrupa Yakası’nda açmak için çalışmalara başladı. Merkez, kanser ile mücadele eden ve hijyenik ortamlarda bulunması gereken çocukların tedavi süreçlerinde oyuncaklarından ayrı kalmasından ilham alıyor.

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Bastıyalı, kızının tedavisi süresi boyunca sosyalleşebileceği ve oyun oynayabileceği bir yerin olmamasının yaşadıkları sıkıntılardan biri olduğunu aktardı.

Kanser hastası çocuklar eğitmenlerle ve akranlarıyla oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçirecek. Evlerden servis olanağı sağlanan merkezlerde, aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan ailelere psikolog desteği verilecek.

Bastıyalı, oyun merkezinin hijyeninin oldukça yüksek olduğunu şu sözlerle anlattı:

“ISO Temiz Oda Ölçüm yetkisi bulunan, tarafsız bir ölçüm laboratuvarı tarafından yapılan hijyen denetimleri sonucunda, ‘ISO 7 Class’ çıktı. Bu oldukça yüksek bir hijyen seviyesi. Ameliyathaneler ISO 6, yoğun bakım üniteleri ise ISO 7 Class seviyesinde. Bu demek oluyor ki Hijyenik Oyun Merkezi’miz, bir yoğun bakım ünitesi kadar hijyenik.”

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