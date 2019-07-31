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31.07.2019
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Kansız bayramlar

TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Kansız bayramlar dilerim. “Kurban” ile “Bayram” birlikte ironik değil mi? Can kurban etmek (insan ya da hayvan) İslam öncesinden -tek tanrılı dinler öncesinden- gelen âdetlerden. Nitekim İhsan Eliaçık gibi İslam bilginleri bu geleceği eleştiriyor, “kurban” ile “yardım” anlamak gerektiğini vurguluyor. “Yardım Bayramı” dense de yardımlar yapılırken kutsallık adına can alınmasa?

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