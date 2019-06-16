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16.06.2019
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Kapadokya’da 17 yapının yıkımına karar verildi

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Kapadokya’da peribacalarına yakın olması nedeniyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’in Göreme beldesinde 11, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyünde ikişer yapının yıkılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Göreme’deki 3 bağevinin yıkım işlemleri tamamlandı.

Ekipler, öğleden sonra ise bir otel inşaatı ve konutun peribacasına yakın olduğu belirlenen bazı bölümlerini yıktı.

Yıkım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelerin personelince iş makineleri yardımıyla gerçekleştiriliyor.

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